GameStop-Aktie: Gibt SEC-Untersuchung zum Handel mit eigenen und Aktien “anderer Unternehmen” bekannt!

Aktien mehrerer sogenannter “Stonks” wie AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), BlackBerry Limited (NYSE:BB) und Koss Corp. (NASDAQ:KOSS) fielen im Mittwochshandel, nachdem der Videospiel-Händler GameStop Corp. (NYSE:GME) bekannt gab, dass die U.S. Securities and Exchange Commission den Handelsrausch untersucht.

GameStop enthüllte in einer behördlichen Einreichung, dass die SEC das Unternehmen am 26. Mai gebeten hat, bei einer Untersuchung der Handelsaktivitäten mit den



