GameStop Aktie: George Sherman tritt als CEO zurück!

GameStop Corp. (NYSE:GME) hat bekannt gegeben, dass CEO George Sherman zum 31. Juli oder bis zur früheren Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten wird.

Das in Grapevine, Texas, ansässige Unternehmen bestätigte leise, dass es Sherman in seinem am 23. März bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K ersetzen wollte, aber die Nachricht wurde erst in einem Reuters-Bericht vom 12. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung