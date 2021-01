GameStop-Aktie: Geht hier noch was?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es aktuell bei GameStop aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Vom Shortseller-Pick zum Überflieger? So stellt sich derzeit die Aktie von GameStop dar. Doch warum? Die Entwicklung! Anfang der Woche stieg die Aktie Aktie des Spielehändlers Gamestop von etwa 65 US-Dollar bis auf 159,18 Dollar an. Der Kurs hat sich also annähernd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!