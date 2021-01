GameStop Aktie: Game over?

Das ist nichts für schwache Nerven! Die Aktie von GameStop hat in den vergangenen Tagen eine unglaubliche Achterbahnfahrt hinter sich. Seit zwei Wochen schon geht es permanent kräftig auf und ab. Am Mittwoch dann der Höhepunkt des Wahnsinns: An nur einem einzigen Tag explodierten die Papiere an der US-Technologiebörse Nasdaq um gut 193 (!!!) Prozent.

Daraufhin nahmen wohl viele Anleger Gewinne mit. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung