GameStop Aktie: GameStop nimmt nach 5-Sitzungs-Gewinnserie volatile Fahrt auf!

Die(NASDAQ:GME) Aktie war am Mittwoch volatil nach einem starken Lauf in den letzten Sitzungen für die Meme Aktie.Die Aktien des Videospiel- und Konsolenhändlers kamen in die Mittwochssitzung mit positiven Abschlüssen in jeder der fünf vorherigen Sitzungen. Der jüngste Aufwärtstrend begann Ende Februar. Die Aktie verdoppelte sich fast am 24. Februar, als ein erneuter Schub durch Social-Media-Foren sie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!