GameStop Aktie: GameStop nähert sich dem Ende eines großen Wimpels!

GameStop Corp. (NYSE:GME) Aktien handeln am Mittwoch höher. GameStop ist ein beliebter Ticker bei Reddit-Händlern. Zu den beiden häufigsten Subreddits für GameStop-Händler gehören Superstonk und WallStreetBets. Die Aktie lag den ganzen Tag über in den sozialen Medien im Trend. GameStop lag bei Börsenschluss am Mittwoch um 4,69% höher bei $184,06.

GameStop Tägliche Chartanalyse Die Aktie scheint fast aus dem, was technische Händler als ...