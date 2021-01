GameStop Aktie: GME, AMC schießen vorbörslich in die Höhe!

Die Aktien von GameStop Corp. (NYSE:GME) und AMC Entertainment Holdings Ltd (NYSE:AMC) schießen in der vorbörslichen Sitzung am Mittwoch in die Höhe, da sie weiterhin großes Interesse in der r/WallStreetBets-Community auf Reddit erfahren.

Was geschah

GameStop-Aktien wurden 68,27% höher bei $249 gehandelt, während AMC-Aktien bei Redaktionsschluss 172,18% höher bei $13,50 gehandelt wurden. Der GME-Thread für den 27. Januar auf r/WallStreetBets hat bei Redaktionsschluss



