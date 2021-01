GameStop-Aktie: Fieber geht um die Welt!

Die GameStop Corporation (NYSE:GME) Short-Squeeze-Raserei, die die Märkte in den Vereinigten Staaten überschwemmt, hat sich weltweit ausgebreitet.

Stark geshortete Aktien in Europa stiegen am Mittwoch stark an, wobei das deutsche Pharmaunternehmen Evotec SE (OTC:EVTCY) in Frankfurt 9,6% höher schloss und das Verlagsunternehmen Pearson Plc (NYSE:PSO) in London um 13,97% höher schloss, berichtet Bloomberg.

Evotec und Pearson stiegen am Mittwoch um 30% bzw. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung