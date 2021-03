GameStop-Aktie: Entwicklung neuer Strategien!

Nach einigen wilden Wochen im Rampenlicht hat die GameStop Corp. (NYSE:GME) veröffentlichte die Finanzergebnisse für das Quartal, das am 30. Januar endete. Am Dienstag zeigte GameStop, dass es seine erste vierteljährliche Umsatzsteigerung seit zwei Jahren erreicht hat, blieb aber hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Der Spiele-Einzelhändler fügte auch einen ehemaligen Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) und Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)-eigene Google-Führungskraft in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung