GameStop-Aktie: Das Drama geht weiter!

Die Volatilität um GameStop Corp. (NYSE:GME), AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) und andere so genannte Meme Aktien wurde Donnerstag fortgesetzt. GameStop Aktien steigen in den frühen Handel, lösen mehrere Haltestellen durch die NYSE aus.

Mehrere prominente Experten und Analysten haben auch in mit starken Meinungen über die GameStop Situation gewogen, einschließlich CNBC’s Jim Cramer und Citron Research Gründer Andrew Left.

Das Neueste über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!