GameStop Aktie: Diese verrückte Handelsaktion geht weiter!

Die Volatilität in Verbindung mit einem wahrscheinlichen großen Short-Squeeze bei GameStop Corp. (NYSE:GME) setzte sich am Dienstag fort, als der verrückte Lauf der Aktie weiterging. Die Handelsaktion in dem Videospiel-Einzelhändler begann letzten Mittwoch, als die Aktie um 56,1% stieg, ohne irgendwelche wichtigen Nachrichten zu melden. Am Donnerstag gewann die GameStop-Aktie weitere 26%, bevor sie am Freitag um 12,2% nachgab. Die GameStop-Rallye ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung