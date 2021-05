GameStop-Aktie: Aufbau einer NFT-Plattform!

Weitere Suchergebnisse zu "Booking Holdings":

GameStop Corp.(NYSE:GME) hat in aller Stille bestätigt, dass es eine neue Non-Fungible-Token (NFT)-Plattform auf Basis der Ethereum(ETH)-Blockchain-Plattform aufbaut.

Was passiert ist

Der Videospielhändler hat ein neues Webportal für die NFT-Plattform gestartet und Ingenieure, Designer, Gamer, Vermarkter und Community-Führer eingeladen, sich einem Team anzuschließen, das es aufbaut.

Die Website enthält die Botschaft: “Power to the Players. Power to the creators. Power to the collectors.”

