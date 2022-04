GameStop-Aktie: Aktiensplit?

Die Aktien der GameStop Corp (NYSE:GME) werden am Donnerstag nachbörslich höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commision ein Formular 8-K eingereicht hat, das Pläne für einen Aktiensplit zeigt.

Der Plan sieht vor, dass GameStop auf seiner bevorstehenden Jahreshauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zur Erhöhung der genehmigten Stammaktien von 300 Millionen auf 1 Milliarde Aktien einholt, um den ...



