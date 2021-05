GameStop, AMC: Weitere Verluste für Leerverkäufer!

Leerverkäufer verloren 618 Mio. $ nach der Rallye der Meme-Aktien(NYSE:GME) und(NYSE:AMC) am Dienstag, laut den Daten der Analysefirma Ortex. Was geschah Die Aktien des Videospielhändlers GameStop stiegen am Dienstag um mehr als 16% und schlossen zum ersten Mal seit Mitte März über $200 pro Aktie, während die Aktien der Kinokette AMC Entertainment am selben Tag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!