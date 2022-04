GameChange Solar erreicht Meilenstein von 3 GW in Texas und versorgt fast 500.000 texanische Haushalte mit Strom

Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) -GameChange Solar hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Texas, USA, über 3 GigaWatt an Solaranlagen verkauft hat. Dabei wurden in diesem Staat in erster Linie die One-Up Portrait-Konfiguration des Single-Axis Genius Tracker™ abgesetzt. Die Solaranlagen von GameChange Solar sind für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, wie sie in diesem Bundesstaat vorherrschen, wie z. B. extreme Windgeschwindigkeiten in Küstennähe und dichte Lehmböden im Landesinneren.Max Johnson, Director of Business Development bei GameChange Solar, erklärte: „Als gebürtiger Texaner ist es für mich ein besonderes Privileg, dass wir uns einen so bedeutenden Anteil an diesem traditionell auf Öl, Gas und Wind fokussierten Markt sichern konnten. Wir freuen uns darauf, in dieser Ära der Energiewende weiterhin unsere robusten Systeme in Texas anbieten zu können."Relevante Links:GameChange Solar manufactures fixed tilt and tracker solar racking systems with innovative design and high volume manufacturing. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3520293-1&h=4147340842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3520293-1%26h%3D3797443920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gamechangesolar.com%252F%26a%3D%2BGameChange%2BSolar%2BGameChange%2BSolar%2Bmanufactures%2Bfixed%2Btilt%2Band%2Btracker%2Bsolar%2Bracking%2Bsystems%2Bwith%2Binnovative%2Bdesign%2Band%2Bhigh%2Bvolume%2Bmanufacturing.%2B&a=GameChange+Solar%C2%A0manufactures+fixed+tilt+and+tracker+solar+racking+systems+with+innovative+design+and+high+volume+manufacturing.)Kontakt:Kontakt- und Medienanfragen richten Sie bitte an Derick Botha +1 (302) 528-2125E-Mail: derick.botha@gamechangesolar.comGameChange Solar manufactures fixed tilt and tracker solar racking systems with innovative design and high volume manufacturing.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807479/GameChange_Solar_Hits_Milestone.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpgOriginal-Content von: GameChange Solar, übermittelt durch news aktuell