Gambla gibt Online-Gaming einen grünen Spin

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Da der globaleOnline-Glücksspielmarkt bis 2024 voraussichtlich 94,4 MilliardenUS-Dollar generieren wird, schlägt ein Unternehmen vor, wie ein Teildieser Dollars verwendet werden könnte, um eine positive Auswirkungauf die Umwelt zu erzielen.Gambla (https://gambla.com/green-gambling/) ist ein bahnbrechenderneuer Online-Casino-Guide, der durchaus zum Ursprung eines neuenGlücksspieltrends werden könnte - Glücksspiel für einen guten Zweck.Die Website ist die erste ihrer Art, die den Nutzern den Anreizbietet, im Gegenzug für ihre Unterstützung Bäume im Amazonasgebiet zupflanzen.Im Moment wird Gambla für jeden neuen zahlenden Kunden, den Gambladurch seinen Glücksspielführer generiert, über OneTreePlanted.orgeinen gepflanzten Baum im Amazonasgebiet spenden. Am 6. Oktober lagdie offizielle Anzahl der Green Gambling Charity von Gambla beiinsgesamt 1000 USD, was 1000 Bäumen im Amazonasgebiet entspricht."Gambla ist ein großartiger, neuer Glücksspielführer, in dem SieInformationen über Glücksspiel-Websites finden, Websites und derenAngebote vergleichen und die direkt von den Nutzern bestimmtenRankings der Websites einsehen können", erklärt Gambla-Gründer ErikKing. "Wir sehen uns als Brancheninnovatoren und als solchen gefieluns die Idee, Gutes für die Welt zu tun, gleichzeitig unseren Nutzerneinen erstklassigen Service zu bieten und ein profitablesGeschäftsmodell zu unterstützen. Diese Initiative bedeutet, dassunsere Benutzer unseren Leitfaden nutzen können, um die bestenCasinos zu finden und damit die Welt grüner zu machen."Gambla wählte OneTreePlanted.org wegen seines vertrauenswürdigenRufs als Wohltätigkeitspartner.Die Organisation wurde 2014 gegründet und hat sich zum Zielgesetzt, es Privatpersonen und Unternehmen zu erleichtern, der Umweltetwas zurückzugeben, indem sie Bäume pflanzen, einen nach demanderen.Gambla-Gründer Erik King (https://gambla.com/erik-king/) ist seit2011 in der Online-Glücksspielbranche tätig, arbeitete im Branchen-,Betreiber- und Affiliate-Bereich und war die ideale Person, um eineinnovative Plattform wie Gambla zum Leben zu erwecken."Nach einem erfolgreichen Casino-Launch in Deutschland(https://gambla.com/de/casino/) und vielen sehr positiven Bewertungenunserer Nutzer bin ich gespannt auf die Zukunft von Gambla. Wirwerden nun auf weitere Märkte in Europa expandieren, wo wir hoffen,dass wir den Casinospielern in diesen Bereichen behilflich seinkönnen und mit einer innovativen und sozial verantwortlichenDenkweise weiter wachsen werden, wie wir es begonnen haben."https://gambla.com/Pressekontakt:Erik John Kingerik@gambla.com+356-795-94415Original-Content von: Gambla, übermittelt durch news aktuell