Gamaya führt bahnbrechende agronomische Intelligenzplattform für große Tabakerzeuger ein

Gamaya gibt die Markteinführung seines neuesten ProduktesTobaccoFit bekannt, einer agronomischen Lösung zurEntscheidungsunterstützung, die die Effizienz, Produktivität undNachhaltigkeit von großen Tabakbetrieben verbessert.Die TobaccoFit-Lösung von Gamaya ist bereits bei Philip MorrisInternational, einem der größten Tabakproduzenten der Welt, imEinsatz und sie wird Anfang 2019 für Erzeuger in Brasilienkommerziell erhältlich sein. Gamaya wird das Produktangebot in naherZukunft auch auf andere Teile der Welt ausweiten, unter anderem aufdie USA.Durch die Kombination von Bildern, die von Drohnen mit Gamayasproprietären, leichten Hyperspektralkameras mit AI-gelenkterDatenanalytik aufgenommen werden, ist Gamaya in der Lage, KundenSaison für Saison eine zuverlässige Überwachung und Analyse ihrerTabakfelder zu bieten.Zu den Fähigkeiten der einzigartigen agronomischenIntelligenzplattform von Gamaya gehört unter anderem Folgendes: Siekann Krankheiten wie das Tabakmosaikvirus erkennen und Einblicke aufEinzelpflanzen- bis hin zur Feldebene in Bezug auf Ernteausbeuten undagronomische Bedingungen geben, einschließlich der Blütezeit derPflanzen, der Blattreife und der Bodenverdichtung.Wöchentlich wird eine vollautomatische Analyse durchgeführt undinnerhalb von 48 Stunden über eine einfach zu bedienendeOnline-Plattform an die Kunden ausgeliefert. Die Kunden werden aufmögliche Probleme aufmerksam gemacht, die ihre Ernte beeinflussenkönnen, und erhalten leicht umsetzbare Ratschläge während derverschiedenen Phasen des Tabakwachstums. Darüber hinaus erhalten siedetaillierte Statistiken über ihre Felder, die verglichen, analysiertund priorisiert werden können, um den Einsatz von Inputs undRessourcen zu optimieren.Alle Daten, die Gamaya seinen Kunden zur Verfügung stellt, könnenin SHP-Dateien nach Industriestandard exportiert werden, die mit CADund den meisten anderen Arten von Feldmaschinensoftware kompatibelsind, um präzise Ansätze in der Landwirtschaft zu verbessern."Philip Morris International und Gamaya arbeiten seit 2016 anAgrarprojekten. Die Dienstleistungen und Technologien von Gamaya sindwertvoll für unsere Geschäfts- und Landwirtschaftsstrategie.Gemeinsam haben wir innovative Lösungen entwickelt, in denen wirunsere Fachkenntnis und unser Know-how über den Tabakanbau undmoderne Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz undhyperspektraler Fernerkundungsbilder verbinden. Heute sind wir in derLage, unseren Landwirten rechtzeitig und präzise Informationen zurVerfügung zu stellen, damit sie während der gesamten Anbausaison dierichtigen Maßnahmen durchführen können. Wir gehen davon aus, dass wirauch in Zukunft mit Gamaya zusammenarbeiten und weitere Lösungenerstellen werden, um unsere operative Effizienz und Nachhaltigkeitweiter zu verbessern", so Nicolas Ravaille, Sustainable AgricultureManager von Philip Morris International.Thomas Peyrachon, Chief Marketing Officer von Gamaya, kommentiert:"Gamaya ist begeistert, dieses wichtige Produkt als Ergänzung zuunserer Reihe von branchenführenden agronomischen Intelligenzlösungeneinsetzen zu können. Die Tabakerzeuger können nun ihreHandlungsentscheidungen auf Einblicke basieren, die unsereeinzigartige Kombination aus Drohnenbildern undDatenanalysemöglichkeiten durch lernfähige Maschinen bieten, so dasssie wertvolle Ergebnisse in Bezug auf eine optimierte Nutzung derRessourcen und eine verbesserte Qualität der Produktion erzielenkönnen."Weitere Informationen über Gamaya und unsere neue Lösung für großeTabakerzeuger finden Sie unter: http://www.gamaya.comÜber GamayaGamaya (https://gamaya.com/) ist ein in der Schweiz ansässigesUnternehmen, das eine einzigartige agronomische Intelligenzplattformzur Erhöhung der Effizienz und Nachhaltigkeit landwirtschaftlicherBetriebe bietet. Gamaya nutzt eine Reihe von Technologien, die aufkünstlicher Intelligenz und Datenfusion basieren, und analysiert eineKombination von Daten aus Satellitenbildern, proprietären, durchDrohnen aufgenommenen Hyperspektralbildern und RGB-Aufnahmen sowieKlima-, Wetter- und Bodendaten, um umsetzbare Einblicke in mehrereAgrarkulturen und geographische Lagen zu bieten. Dies umfasstAnalysen der Pflanzeneffizienz, Ertragsprognosen, Unkrauterkennung,Inputoptimierung und mehr.