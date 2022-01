Gam Star – European Alpha: Jetzt wird es ernst!

Kurs von Gam Star – European Alpha ohne Kaufsignale

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Gam Star – European Alpha gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 16. September 2021 ein Kurshoch von 117,21 Euro zu notieren. Seither rutschte der Kurs um -1,08 Prozent in Richtung Süden. In den vergangenen 119 Tagen mussten die Kapitalanleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung