Galore: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Für die Aktie Galore aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 23.11.2018 ein Kurs von 0,05 CAD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Galore einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Galore jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Galore-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,03 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,05 CAD), ergibt sich eine Abweichung von +66,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (0,04 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent), somit erhält die Galore-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Galore erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 125 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +126,72 Prozent im Branchenvergleich für Galore bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,72 Prozent im letzten Jahr. Galore lag 126,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Galore-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Galore-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Galore vor. Unterm Strich erhält Galore somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.