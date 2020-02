Galoppierende Inflation – Das sollten Anleger wissen

Definition: Was bedeutet Inflation?

Unter Inflation im Allgemeinen versteht man in einer Volkswirtschaft die Verminderung des Geldwertes oder die Steigerung des allgemeinen Preisniveaus. Inflation entsteht beispielsweise durch steigende Verbraucherpreise oder durch eine Erhöhung der im Umlauf befindlichen Geldmenge, was im Ergebnis zu einer Geldentwertung führt.

Betrachtet man nur die Geschwindigkeit, mit der sich die Inflation entwickelt (Höhe der Inflation) lassen sich u.a.



