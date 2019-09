Galliford Try: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Avery Dennison":

Per 20.09.2019, 22:01 Uhr wird für die Aktie Galliford Try am Heimatmarkt London der Kurs von 678.83 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Galliford Try auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,24 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 22,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Galliford Try auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Galliford Try-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Galliford Try-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Galliford Try aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 886,67 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 32,73 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (668 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Galliford Try somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Galliford Try schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,6 % und somit 6,52 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,08 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".