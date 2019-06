Galliford Try: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Heimatbörse London notiert Galliford Try per 07.06.2019, 01:37 Uhr bei 652,67 GBP. Galliford Try zählt zum Segment "Bauwesen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Galliford Try auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Galliford Try damit 33,94 Prozent unter dem Durchschnitt (3,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 4,56 Prozent. Galliford Try liegt aktuell 35,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Galliford Try aktuell 11,52. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +9,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Galliford Try bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Galliford Try-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Galliford Try-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 910 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (646,5 GBP) ausgehend um 40,76 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Galliford Try von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.