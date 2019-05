Bei Gallensteinen: Regelmäßig essen

Baierbrunn (ots) - Menschen mit Gallensteinen sollten bestimmteRegeln beachten, um besser mit der Erkrankung zu leben."Gallensteinträger sollten regelmäßig essen", betont Apothekerin AnneFiedler aus Kiel im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Sie solltenkeine Mahlzeit auslassen, aber auch nicht ständig essen. Gut sinddrei Mahlzeiten am Tag. Sie reizen die Gallenblase, Sekretfreizusetzen. Ruht sie zu lang, können sich Gallengries und -steinebilden. Wichtig ist ferner, nicht zu reichhaltig zu speisen. Nachüppigem Essen entleert sich die Galle fast vollständig, ein Steinkann zum Gang wandern und diesen verstopfen - die gefürchtete Kolik.Allerdings sollte man Fett nicht ganz streichen: Denn es regt dieGallenblase zur Selbstreinigung an. Um Probleme wie Völlegefühl,Oberbauchschmerzen und Übelkeit nach dem Essen zu umgehen, sollte manHülsenfrüchte, Kohl und Geräuchertes bei Bedarf reduzieren. AufAlkohol sollten Gallensteinträger besser verzichten. Er gilt alsReizstoff, der eine Kolik auslösen kann. Das trifft auch auf Kaffeeund gekochte Eier zu. "Bei Problemen können Tees aus Kümmel, Fencheloder Anis lindernd wirken", sagt Fiedler.Weitere Tipps und Informationen zu gesunder Ernährung beiGallensteinen finden Leserinnen und Leser im aktuellen "SeniorenRatgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 5/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell