München (ots) -- Zehnte Staffel der preisgekrönten US-Dramedy exklusiv alsdeutsche TV-Premiere ab 24. Februar 2020 immer montags ab 21.50Uhr auf FOX- Exzellente Besetzung u.a. William H. Macy, Emma Kenney, JeremyAllen White- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassungFrank Gallagher (William H. Macy) ist alleinerziehender Vater von sechsprachtvollen Kindern, die nüchtern betrachtet wirklich das Beste sind, was deralkoholkranke Tunichtgut jemals zustande bekommen hat. Seine Tage und Nächteverbringt Frank am liebsten in der Kneipe seines besten Freundes Kevin (SteveHowey), wo er regelmäßig seine knapp bemessene Invalidenrente in Hochprozentigemanlegt.FOX präsentiert die 10. Staffel des weltweit erfolgreichen Serien-Highlights"Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 24. Februar immer montags um 21.50 Uhr alsdeutsche TV-Premiere.Über "Shameless: Nicht ganz nüchtern" Staffel 10Mit dem Auszug von Fiona (Emmy Rossum) stehen im Haushalt der Gallaghers einigeVeränderungen an. Schließlich ist dem umtriebigen Familienclan durch denEntschluss der ältesten Tochter, künftig ein selbstbestimmtes Leben zu führen,die inoffizielle Patriarchin abhandengekommen. Kurzerhand schickt sich ihreSchwester Debbie (Emma Kenney) an, diese Lücke zu füllen. Für Tunichtgut Frank(William H. Macy) bedeutet das zu seinem Leidwesen, dass er künftig einenregelmäßigen Anteil zum Familieneinkommen beitragen muss, will er nicht vor dieTür gesetzt werden. Debbies Bruder Lip (Jeremy Allen White) wird derweil voneinem eigentlich erfreulichen Ereignis aus der Bahn geworfen: Von heute aufmorgen ist er alleinerziehender Vater - und mit der Sorge um ein Neugeborenesschon bald heillos überfordert. Carl (Ethan Cutkosky) wiederum steht kurz vorAbschluss seiner Zeit in der Militärakademie und damit vor der bangen Frage, wieer sich seine Zukunft vorstellt. Sein wenig glamouröser Job hinter dem Tresendes "Captain Bob's"-Imbisses trägt nicht dazu bei, seine Stimmung zu heben. DasAnbandeln mit seiner neuen Kollegin Anne (Chelsea Rendon) verspricht allerdingseine willkommene Ablenkung. Unterdessen wird die Beziehung von Ian (CameronMonaghan) und Mickey (Noel Fisher) im Gefängnis auf eine harte Probe gestellt.In der Hauptrolle der Emmy-prämierten Dramedy glänzt Oscar-Nominee William H.Macy ("Fargo"). Hinzu kommen weitere exzellente Darsteller wie Emma Kenney("Boardwalk Empire"), Cameron Monaghan ("Malcolm mittendrin") und Jeremy AllenWhite ("Bad Turn Worse").Sendetermine:- Die zehnte Staffel von "Shameless: Nicht ganz nüchtern" alsdeutsche TV-Premiere ab 24. Februar 2020 immer montags um 21.50Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle zwölf Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlungüber Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek aufMagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127888/4464019OTS: FOXOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell