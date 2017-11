Unterföhring (ots) -Einen 360-Grad-Blick von einer überdimensionalen Schaukel in einen400 Meter tiefen Canyon genießen? Sich einen Plexiglas-Kristall ausder Nähe ansehen? Das Modell der höchsten Zipline-Achterbahn der Weltaus Florida ins Wohnzimmer holen? Und das alles, ohne von der Couchaufzustehen? Das können die Zuschauer ab Montag, 6. November 2017, um19:05 Uhr mit Augmented Reality bei "Galileo". Zum ersten Mal imdeutschen TV zeigt das ProSieben-Wissensmagazin eine Woche lang jedenTag Beiträge, bei denen die "Galileo"-Zuschauer mit einereinzigartigen Augmented-Reality-Technologie mehr sehen können alsandere.Aller guten Dinge sind drei: Ein Fernseher. Ein Smartphone. Und diekostenlose "Galileo"-Augmented-Reality-App (verfügbar für Android undiOS im Store) - mehr ist nicht notwendig. So funktioniert's: Apprunterladen, Handy auf den Fernseher halten, sobald ein weißer Rahmenum den Bildschirm erscheint, und mit "Galileo" das Fernsehen dernächsten Generation erleben.Wie das genau aussieht, erklärt "Galileo"-Moderator Aiman Abdallah:"Wenn wir zum Beispiel einen Beitrag über den Maharadscha-Expresszeigen, fährt der Zug mit Hilfe der 'Galileo'-Augmented-Reality-Appaus dem Bildschirm mitten durchs Wohnzimmer. Auf einer Landkarte, dieneben dem Fernseher schwebt, können unsere Zuschauer die Route desZuges durch Indien verfolgen. Eine Panoramafunktion liefert360°-Bilder. Und zwar so, dass sie nicht nur den Zug vor sich,sondern auch den Bahnhof hinter sich sehen, wenn sie sich mit demHandy umdrehen."Ein Interview mit "Galileo"-Moderator Aiman Abdallah, Videos undBildmaterial finden Sie unter http://presse.prosieben.de/Galileo-AR."Das Fernsehen der Zukunft - Mehr sehen mit der'Galileo'-Augmented-Reality-Woche" - ab Montag, 6. November 2017, um19:05 Uhr bei "Galileo" auf ProSieben.Pressekontakt:ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PREva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell