"Galileo" gewinnt den "Preis für crossmediale Programminnovationen" 2017

Unterföhring (ots) - Maßstab im Wissens-TV: Mit seinerinteraktiven Mitmach-Doku "You are President" gewinnt "Galileo" den"Preis für crossmediale Programminnovationen" 2017 in der KategorieTV. Das ProSieben-Wissensmagazin setzte sich damit gegen Konkurrentenwie den ARD-Film "Terror - Ihr Urteil" und die360-Grad-Berichterstattung von SPORT1 durch. Der "Preis fürcrossmediale Programminnovationen" wird ausgeschrieben von derBremischen Landesmedienanstalt und Radio Bremen und wurde amDonnerstagabend, 2. März 2017, in Bremen verliehen. "Galileo" gewannbereits am 2. Februar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie"Bestes Infotainment".