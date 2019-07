Galileo genial feiert 50 Jahre Mondlandung mit einmaligem Sonderheft (FOTO)

Berlin (ots) -Die aufregende Landung auf dem Mond fasziniert uns bis heute! Imeinmalig erscheinenden Sonderheft "Galileo genial Spezial - 50 JahreMondlandung" (16.07.) wird dieser Tag genaustens unter die Lupegenommen - oder fand er vielleicht gar nicht statt? Mit kindgerechtaufbereiteten Beiträgen und galaktisch guten Bildern wird derWettlauf im All, der Beruf des Astronauten und die FaszinationWeltraum erklärt: Welchen Einfluss hat der Mond auf die Erde, welcheGeheimnisse erwarten uns in den Tiefen des Alls und wie funktioniertWeltraumtechnik?Zudem beleuchtet das Sonderheft hochaktuell was 2019 alles imWeltall passiert und geht der unheimlichen Frage nach außerirdischemLeben auf den Grund.Als Extra liegt dieser Sonderausgabe eine Seifenblasenrakete beisowie zwei beeindruckende Sternkarten im Großformat, welche unserSonnensystem und die Milchstraße erklären.Das Muttermagazin "Galileo genial" erscheint sechswöchentlich imHandel und basiert auf dem gleichnamigen und überaus erfolgreichenTV-Highlight Galileo auf ProSieben, das seit über 20 Jahren jeden TagMillionen von Zuschauern begeistert. Interessante und aufregendeThemen aus der Wissenschaft und Forschung werden im Heft spannend,leicht zugänglich aufbereitet und bieten immer wieder neuen Stoff zumLesen, Staunen und Entdecken: extrem, schlau, witzig!Für die Vermarktung des Galileo genial-Magazins ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte anden untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR Manager MagazinesEgmont Ehapa Media GmbHAlte Jakobstraße 8310179 BerlinGermanyPhone: +49 (0)30 24 00 80E-Mail: c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell