"Galileo bewegt was!" und unterstützt karitative Einrichtungen für Kinder mit einer Spendenaktion zur Produktion von Alltagsmasken (FOTO)

Unterföhring (ots) - Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag in Zeiten der Corona-Krise und ein Zeichen der Solidarität: Das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" will helfen, die Infektionsgefahr mit COVID-19 in der sozialen Arbeit mit Kindern zu verringern. Mit einer Spendenaktion will "Galileo bewegt was!" einen Teil zur besseren Versorgung mit Stoffmasken beitragen. Den Auftakt macht "Galileo" selbst, mit einer Spende von 1000 Alltagsmasken, unter anderem an das Kinderhospiz "BAMBUKI" in München und einem Beitrag in der Sendung, der zeigt, dass die Kleinsten unserer Gesellschaft in der Krise häufig vergessen werden - am Freitag, 24. April 2020, um 19:00 Uhr auf ProSieben.Gemeinsam mit kleinen Schneidereien und innovativen Unternehmen ist es "Galileo" gelungen, eine Produktion für Alltagsmasken aufzubauen. Vom 24. April bis zum 8. Mai 2020 hat jeder die Möglichkeit zu spenden und die Produktion weiterer Masken zu ermöglichen. Pro SMS mit dem Kennwort "Galileo" an die 81190 gehen sieben Euro an "Galileo bewegt was!". Jede SMS finanziert eine Maske."Galileo"-Moderator Stefan Gödde: "Das Tragen der Alltagsmasken verringert nach Einschätzung von Experten die Infektionsgefahr für andere Menschen, weil durch sie Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten aufgefangen werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten möchten wir mit den produzierten Masken die unterstützen, an die in der Krise oftmals zu wenig gedacht wird: die Kinder."Alle Infos rund um die "Galileo"-Maskenspende gibt es auf www.galileo.tv, sowie in der Sendung am Freitag, 24. April 2020, um 19:00 Uhr auf ProSieben.Offizieller Hashtag: #WirmachenMaskenBei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Simon Walter Tel. +49 89 9507-1125 Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4578427 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell