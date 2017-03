Galeria Kaufhof: Interner Zoff und Kritik an Eigner HBC

Frankfurt/Main (ots) - Beim Warenhausbetreiber Galeria Kaufhoftobt hinter den Kulissen ein knallharter Machtkampf zwischen denTop-Managern des kanadisch-amerikanischen Eigentümers Hudson's BayCompany (HBC) und der Geschäftsführung in Deutschland. Das erfuhr dasFachmedium TextilWirtschaft (TW) aus der dfv Mediengruppe. Vonübertriebener Einmischung der "Amerikaner" ist in der KölnerEuropa-Zentrale hinter vorgehaltener Hand zu hören, von falschenEinschätzungen des deutschen Marktes, völlig verfehlter Rabattpolitikund von einer "planlosen Investitionsstrategie". Unruhe macht sichbreit in den knapp 100 Warenhäusern.Im Mittelpunkt der Kritik der Kölner, die seit 2015 zu HBCgehören, steht Don Watros, HBCs Mann für das internationale Geschäftund Aufsichtsratschef des Kaufhof. Er wird maßgeblich etwa für dieüppigen Rabatte verantwortlich gemacht, mit denen Galeria Kaufhofnicht nur während des Weihnachtsgeschäftes aufgefallen ist und dieweitgehend gegen den Willen der Geschäftsführung in Köln veranstaltetworden ist.Watros setze viele Projekte gegen Kaufhof-Chef und HBC-Europa-BossOlivier van den Bossche durch, heißt es. Dazu gehören etwa dieReduzierung der Lebensmittel-Abteilungen oder die Sale-Strategie.Wegen zuletzt schlechter Zahlen stiegen die Kaufhof-Eigentümer inden vergangenen Monaten auf die Investitionsbremse, ist zu hören. Andie eine Milliarde Euro, die HBC in den kommenden fünf bis siebenJahren in den Kaufhof zu investieren ankündigte, glaubt in Köln nachTW-Informationen kaum noch jemand.Viel Geld werde zu den neuen Projekten Saks Off 5th oder Hudson'sBay in den Niederlanden umgeleitet, für den Kaufhof bleibe zu wenig,heißt es außerdem. Große Umbaupläne wie die für die Häuser inDüsseldorf, Köln und Aachen würden zusammengestrichen. MitLieferanten gebe es bereits Gespräche darüber, dass die noch vorwenigen Monaten verkündete Wachstumsstrategie doch wohl deutlichzurückhaltender ausfallen werde.Derweil sorgen Gerüchte von immer neuen Einsparungen für Unruhe -etwa angebliche Überlegungen, aus dem Tarifvertrag auszusteigen, wiees einst schon der Konkurrent Karstadt gemacht hatte. Aushilfsjobsund befristete Stellen sollen gestrichen werden, von einemSparprogramm in deutlich zweistelliger Millionenhöhe in diesem Jahrist auf den Kölner Fluren zu hören. Vor wenigen Monaten noch war einestärkere Service-Orientierung angekündigt worden.Ein Kaufhof-Sprecher wollte sich auf TW-Anfrage nicht äußern. Ererklärte lediglich, man arbeite gut und partnerschaftlich mit HBCzusammen.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell