Galeria Karstadt Kaufhof schließt 62 Filialen Rund 6000 Menschen werden ihren Job bei der insolventen Warenhauskette verlieren

Köln (ots) - Die Zerschlagung des größten deutschen Warenhauskonzerns, Galeria Karstadt Kaufhof, ist offenbar vom Tisch. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe) aus Verhandlungskreisen berichtet, haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite am Donnerstag auf einen verbindlichen Sozialplan geeinigt. Einem Insider zufolge würden im Rahmen dieses Sozialplans 62 der noch verblieben 172 Niederlassungen von Galeria in Deutschland geschlossen. Vor wenigen Wochen stand noch die Zahl von 80 zu schließenden Warenhäusern im Raum. Konkret sollen demnach so 6000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Am morgigen Freitag sollen die Mitarbeiter über die Einigung intern informiert werden. Einen nennenswerten aber nicht bezifferten Stellenabbau soll es insbesondere in der Essener Zentrale der Kaufhauskette geben. Ausstehend ist aber noch die Zustimmung des Gläubigerausschuss zu den Sanierungsplänen. Das Gremium berät dazu in einer Sitzung am Montag.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4628116OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell