Galeria Karstadt Kaufhof kooperiert mit Amazon und Zalando

KÖLN (dpa-AFX) - Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kooperiert mit den Online-Händlern Amazon und Zalando .



Ab Juni starteten zwei neue Projekte, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Mit Amazon arbeite Galeria Karstadt Kaufhof bereits seit 2017 zusammen. Nun komme ein weiterer Service hinzu: Amazon-Kunden könnten ihre Pakete nicht mehr nur in den Amazon-Lockern in zahlreichen Galeria-Filialen abholen, sondern hätten auch die Möglichkeit, die Pakete in den Service-Centern der Filialen entgegenzunehmen.

Die Partnerschaft mit Zalando sehe vor, den Bestand der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Lager mit dem Zalando-Onlineshop zu verknüpfen. Bestellungen von Zalando-Kunden können so direkt von ausgewählten Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen übernommen und abgewickelt werden. Beide Projekte starten den Angaben zufolge mit Pilot-Filialen und sollen, sofern sie erfolgreich sind, auf immer mehr Filialen ausgeweitet werden./cd/DP/stk