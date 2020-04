ESSEN (dpa-AFX) - Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof wendet sich gegen die durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bedingte Schließung seiner Häuser.



Das teilte das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW am Freitag in Münster mit. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen./lic/DP/mis