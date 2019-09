Galeria Karstadt Kaufhof baut Sportgeschäft aus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof baut ihr Standbein im Handel mit Sportartikeln kräftig aus.



Am Samstag sollen in Bonn, Frankfurt, Heidelberg, Wiesbaden und Lübeck neue Filialen der Kette Karstadt Sports eröffnen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. "Im Sportgeschäft sieht man deutschlandweit mit die größten Wachstumsraten", begründete der Chef des Warenhauskonzerns Stephan Fanderl am Mittwoch die Expansionspläne. Bei den Geschäften handelt es sich zum großen Teil um ehemalige Filialen der zum Kaufhof-Imperium gehörenden Edel-Outlet-Kette "Saks Off 5th", die im Frühjahr den Betrieb in Deutschland eingestellt hatte./rea/DP/jha