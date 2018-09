Galenica beruft Thomas Szuran als Produktechef in die Geschäftsleitung

Bern (awp) - Bei der Apotheken-Gruppe Galenica wird Thomas Szuran in die Geschäftsleitung berufen. Szuran werde am 14. Januar die Leitung des Geschäftsbereichs Products & Brands übernehmen und in dieser Funktion Torvald de Coverly Veale ablösen, teilte Galenica am Freitag mit.

Der erfahrene de Coverly Veale wird aber auch künftig sein Know-how in die Entwicklung des Consumer-Healthcare-Geschäfts einbringen, welches seit diesem Jahr

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten