Galenica-Aktien nach Jahreszahlen gefragt – Abspaltung gelungen

Zürich (awp) - Die Aktien des Apothekenkonzerns Galenica legen am Dienstag nach Halbjahreszahlen zu. Die seit dem Börsengang erstmaligen Jahreszahlen werden in Analystenkreisen geteilt aufgenommen. Dem Unternehmen sei die Abspaltung geglückt, der Ausblick sei aber eher konservativ. Insgesamt habe es wenig Überraschendes gegeben, so der Tenor.

Gegen 10.20 Uhr notieren die Galenica-Titel um satte 2,8% im Plus auf 47,98 CHF und erholen

