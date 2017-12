Galenica AG: Überzeugende Halbjahresergebnisse!

Liebe Leser,

Galenica hat in einem stark regulierten Schweizer Apotheken- und Medikamentenmarkt überzeugende Halbjahresergebnisse erzielt. Der Konzern hat sein Apothekennetz vergrößert, neue Dienstleistungen eingeführt und sein Produktangebot durch Markenzukäufe erweitert. Beide Sparten sind profitabel gewachsen. Insgesamt stiegen der Umsatz um 6,8% und der Gewinn um 53,9%. Die operative Marge verbesserte sich von 4,1 auf 4,5%. Zu berücksichtigen ist, dass der Gewinn einen Sonderertrag von 6,3 Mio SFr aus dem Verkauf von Softwarerechten und eines Grundstücks enthält.

Galenica wurde im April erfolgreich an die Börse gebracht

Im Gesamtjahr erwartet das Management ein Umsatzwachstum wie in der ersten Jahreshälfte. Der Gewinn wird aber wegen des Sondereffekts deutlich stärker steigen. An die Aktionäre sollen 80 Mio SFr ausgeschüttet werden. Auch in den kommenden Jahren dürfte Galenica das Wachstum des Schweizer Apothekenmarkts von geschätzt 1,7% jährlich übertreffen. Geplant ist vor allem die Stärkung des Apothekennetzes durch Eröffnung von 5 bis 15 Filialen jährlich.

Unter Stärkung versteht der Konzern aber nicht nur Filialexpansion, sondern auch ständiges Optimieren. Standortfusionen oder -schließungen sind daher nicht ausgeschlossen. Galenica wurde im April erfolgreich an die Börse gebracht und übertraf mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen. Die Aktie hat sich seit dem Börsendebüt etwas besser entwickelt als der Vergleichsindex.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.