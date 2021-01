Galectin Therapeutics Aktie: Insider verkauft Aktien!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Dienstag, 19. Januar zeigte, dass Amelio Gilbert F. 60.000 Aktien von Galectin Therapeutics Inc. (NASDAQ:GALT) zu einem durchschnittlichen Preis von $2,17 verkauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Galectin Therapeutics Inc. auf 60.614 Aktien. Die Aktien von Galectin Therapeutics fielen um 0,5% gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

Während ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung