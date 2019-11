Galaxy Digital wird zur Information der Aktionäre am Dienstag, den 26. November 2019 um 9:00 Uhr morgens Eastern Time, eine Telefonkonferenz mit Live Q&A veranstalten

New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) ("GalaxyDigital" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass dasUnternehmen am Dienstag, den 26. November 2019, über die Finanzergebnisse desdritten Quartals 2019 vor Eröffnung der TSX-Venture Exchange berichten wird.Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, sowie Mitglieder derGeschäftsführung werden am selben Tag um 9:00 Uhr morgens Eastern Time eineTelefonkonferenz organisieren, um die Aktionäre generell über die Aktivitätenund Ergebnisse des Unternehmens zu informieren.Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird unterhttps://www.galaxydigital.io/investor-relations/ oder direkt unterhttp://public.viavid.com/index.php?id=137113 zur Verfügung stehen. Zugriff aufdie Telefonkonferenz haben Anrufer aus den Vereinigten Staaten oder Kanada auchüber die Telefonnummer +1 877 407 0789 oder über +1 201 689 8562 (außerhalb derUSA und Kanada). Die Konferenzkennung lautet 13696957. Bitte besuchen Sie dieWebsite mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz, um sichanzumelden und erforderliche Software herunterzuladen und zu installieren. Fürjene, die nicht teilnehmen können, wird eine Audioaufzeichnung derTelefonkonferenz auf der Website des Unternehmens bis mindestens zum 24.Dezember 2019, 17:00 Uhr Eastern Time, zur Verfügung stehen.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungenanbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie dieBlockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digitalverfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen,Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, Vermögensverwaltung undBlockchain-Technologie. Aktuell ist Galaxy Digital in den folgenden vierverschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, PrincipalInvestments und Beratungsleistungen. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital istMichael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City undverfügt über Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, denCayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. WeitereInformationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens findenSie auf www.galaxydigital.io.Rechtliche HinweiseDie TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister,wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für dieAngemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.Christopher Ferraro, President, Galaxy Digital, Tel.: +1-212-390-9216, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io; Medienkontakt: Mike Geller, ManagingDirector, Prosek, Tel.: +1-212-279-3115, E-Mail: mgeller@prosek.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132443/4445535OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell