Galaxy Digital wird auf der Morgan Stanley's Financial, Payments & CRE Conference präsentieren

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3185640-1&h=815825772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3185640-1%26h%3D3621400892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd&a=Galaxy+Digital+Holdings+Ltd).(TSX: GLXY), ein Finanzdienstleister und Investment-Management-Innovator in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass Mike Novogratz, Gründer, CEO und Vorsitzender, am Mittwoch, dem Montag, 14. Juni 2021 um 02:45 Uhr ET auf der Piper Sandler's Global Exchange & FinTech Conference sprechen wird. Mike wird wahrscheinlich einen allgemeinen Überblick über die Strategie von Galaxy Digital geben und seine Ansichten zur Kryptowährungsbranche darlegen.Ein Link zum Live-Webcast der Präsentation wird auf der Investor-Relations-Website von Galaxy Digital verfügbar sein: https://investor.galaxydigital.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3185640-1&h=1875968841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3185640-1%26h%3D710771625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finvestor.galaxydigital.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestor.galaxydigital.io%252F&a=https%3A%2F%2Finvestor.galaxydigital.io%2F). Für diejenigen, die den Live-Audio-Webcast nicht verfolgen können, wird eine Aufzeichnung kurz nach der Veranstaltung auf der Investor Relations Website von Galaxy Digital zur Verfügung stehen.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Media Relations Kontakt: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell