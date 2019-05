Galaxy Digital veranstaltet am Donnerstag, den 30. Mai 2019 um 8:30 Uhr EDT eine Telefonkonferenz zur Information aller Anteilseigner

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen")freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen nachBörsenschluss der TSX-Venture Exchange am Mittwoch, den 29. Mai,seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2019 bekanntgeben wird.Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, wird amnächsten Morgen, am Donnerstag, den 30.Mai um 8:30 Uhr EasternDaylight Time, eine Telefonkonferenz abhalten, um die Anteilseignerüber die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu informieren.Die Teilnehmer sind dazu eingeladen, sich über die untenstehendenInformationen in die Konferenz einzuwählen. Für alle, die nichtteilnehmen können, steht bis um 17 Uhr EDT am 14. Mai 2019 eineAudioaufzeichnung der Konferenz auf der Website des Unternehmens zurVerfügung.Datum: Donnerstag, 30. MaiUhrzeit: 8:30 EDTUS-Einwahlnummer: 646-787-0157Kanadische Einwahlnummer: 647-478-7145Teilnehmer-Passcode: 331110Über Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Multi-Service-Handelsbank,die sich auf digitale Vermögenswerte sowie dieBlockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das Team von GalaxyDigital verfügt über umfassende Erfahrung in den BereichenInvestitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb,Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digitalbetreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsfelder, darunter: Handel,Asset Management, Principal Investments und Advisory Services. DerCEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt überNiederlassungen in Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetrageneNiederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu denGeschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie aufwww.galaxydigital.ioHaftungsausschlussDie TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigtnoch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider(Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien derTSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Mitteilung.Galaxy Digital Investor-Relations; E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io; Tel: +1-212-390-9216; Prosek(für Medienanfragen in Bezug auf Galaxy Digital): Mike Geller;E-Mail: mgeller@prosek.com; Tel: +1-212-279-3115Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell