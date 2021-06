Galaxy Digital sichert sich Position als Liquiditätsanbieter für Goldman Sachs' Bitcoin-Futures-Blockhandel

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital bietet ausgefeilte Funktionen für Liquiditätsbereitstellung und RisikomanagementGalaxy Digitals marktführender Sell Side Trading Desk bietet Goldman Sachs Spot & Derivative OTC Trading, Lending und strukturierte ProdukteGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder "das Unternehmen"), ein innovatives Finanzdienstleistungs- und Investmentmanagementunternehmen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, gab heute bekannt, dass es als Liquiditätsanbieter der Goldman Sachs Group Inc. ("Goldman Sachs" oder "die Bank") für ihre Bitcoin-Futures-Block-Trades an der CME Group Inc. ("CME Group") fungieren wird, da die Bank ihr Kryptowährungsangebot ausbaut.Die Hinzufügung von Galaxy als Liquiditätsanbieter folgt der erfolgreichen Ausführung der ersten Kryptowährungsgeschäfte von Goldman Sachs und der formalisierten Einrichtung seines Bitcoin-Desks in der letzten Woche, zwei Monate nachdem die US-Bank angekündigt hatte, dass sie aufgrund der wachsenden Nachfrage von institutionellen Kunden wieder in den Kryptowährungsmarkt einsteigen würde."Das Vertrauen von Goldman in uns bestätigt unsere institutionelle Expertise und die Stärke dessen, was wir hier bei Galaxy aufbauen", sagte Damien Vanderwilt, Co-Präsident und Head of Global Markets bei Galaxy Digital. "Wir sind stolz darauf, ein strategischer Partner von Goldman zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Max und seinem Team, um die steigende Nachfrage von Institutionen zu befriedigen und den Weg für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen als Anlageklasse zu ebnen."Die Handelsplattform von Galaxy Digital ist so positioniert, dass sie Kunden Zugang zu tiefer und vielfältiger Liquidität auf einer Vielzahl von zentralisierten Börsen und OTC-Märkten bietet. Das Unternehmen unterhält enge Beziehungen zu einer breiten Palette von Spot- und Terminbörsen, Börsen für digitale Vermögenswerte und Verwahrstellen sowie Fiat-Banking-Partnern, was es ihm ermöglicht, Kapital und Vermögenswerte sicher und effizient zu bewegen, um Liquidität zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen und marktübergreifende Chancen zu nutzen."Unser Ziel ist es, unseren Kunden Best Execution Pricing und einen sicheren Zugang zu den Assets, die sie handeln wollen, zu ermöglichen", sagt Max Minton, Head of Digital Assets bei Goldman Sachs' Asia-Pacific Division. "Im Jahr 2021 schließt dies nun auch Kryptowährungen ein, und wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der über eine breite Palette von Liquiditätsplätzen und differenzierte Derivatkapazitäten verfügt, die das Ökosystem der Kryptowährungen abdecken, um dieses Ziel zu erreichen."Galaxy Digital Trading handelt mit über 90 digitalen Vermögenswerten und konzentriert sich dabei konsequent auf die wachsenden Bedürfnisse seiner Gegenparteien im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Galaxy Digital arbeitet mit über 300 institutionellen Handelskontrahenten zusammen und hat allein im ersten Quartal 2021 über 100 neue Beziehungen aufgebaut.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.Informationen zu Goldman SachsDie Goldman Sachs Group, Inc. ist ein führendes globales Finanzinstitut, das eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere, Investment Management und Consumer Banking für einen großen und diversifizierten Kundenstamm anbietet, zu dem Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen gehören. Das 1869 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in allen wichtigen Finanzzentren der Welt.HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für Investorenbeziehungen:Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Kontakt für Medienarbeit: Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell