Galaxy Digital plant Webcast und Investorengespräch zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2021 am 17. Mai 2021

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3147238-1&h=1482390771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3147238-1%26h%3D1740160225%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3147238-1%2526h%253D2967908523%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.galaxydigital.io%25252F%2526a%253DGalaxy%252BDigital%252BHoldings%252BLtd.%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd.&a=Galaxy+Digital+Holdings+Ltd.) (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital", "GDH Ltd." oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 vor der Öffnung der Toronto Stock Exchange am Montag, den 17. Mai, veröffentlichen wird.Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, und Mitglieder des Managements werden am selben Tag um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um den Aktionären ein Update zu den Aktivitäten und Ergebnissen des Unternehmens zu geben.Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird hier verfügbar sein: https://investor.galaxydigital.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3147238-1&h=1806545991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3147238-1%26h%3D204444336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3147238-1%2526h%253D2149878972%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finvestor.galaxydigital.io%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Finvestor.galaxydigital.io%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Finvestor.galaxydigital.io%252F&a=https%3A%2F%2Finvestor.galaxydigital.io%2F) oder direkt unter: http://public.viavid.com/index.php?id=144722 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3147238-1&h=4191048139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3147238-1%26h%3D2300645535%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3147238-1%2526h%253D1373887161%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fprotect-us.mimecast.com%25252Fs%25252FZJgaC2kAkrFQ3J3I2hWbg%25253Fdomain%25253Dpublic.viavid.com%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpublic.viavid.com%25252Findex.php%25253Fid%25253D144722%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fpublic.viavid.com%252Findex.php%253Fid%253D144722&a=http%3A%2F%2Fpublic.viavid.com%2Findex.php%3Fid%3D144722). Die Telefonkonferenz kann auch von Investoren in den Vereinigten Staaten oder Kanada unter der Nummer 1-877-407-0789 oder 1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanada) erreicht werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird verfügbar sein und kann auf dieselbe Weise wie der Live-Webcast auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens abgerufen werden. Bis zum 14. Juni, 2021, ist die Aufzeichnung auch unter der Nummer +1-844-512-2921 oder 1-412-317-6671 (außerhalb der USA und Kanada) mit dem Passcode 13719351 verfügbar.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Ansprechpartner für Investor Relations, Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Media Relations Contact, Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell