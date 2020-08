Galaxy Digital hält am Freitag, 14. August 2020, um 9:00 (Eastern Time) Telefonkonferenz mit neuesten Daten für Aktionäre

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") wird am Freitag, 14. August 2020 vor der Eröffnung der Börse in Toronto seine Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 bekanntgeben.Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, sowie die Mitglieder des Managementteams werden am gleichen Tag um 9:00 Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um den Aktionären ein allgemeines Update zu den Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben.Unter https://www.galaxydigital.io/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2879856-1&h=3265256036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2879856-1%26h%3D175036576%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxyd igital.io%252Finvestor-relations%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigita l.io%252Finvestor-relations%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.galaxydigital.io%2Finvestor -relations%2F) oder direkt unter: http://public.viavid.com/index.php?id=141001 ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2879856-1&h=2903405934&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2879856-1%26h%3D2104891320%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fpublic.viavid.com%252Findex.php%253Fid%253D141001%26a%3Dhttp%253A%2 52F%252Fpublic.viavid.com%252Findex.php%253Fid%253D141001&a=http%3A%2F%2Fpublic. viavid.com%2Findex.php%3Fid%3D141001) wird ein Live-Webcast ausgestrahlt. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Anrufer können sich unter der Telefonnummer +1-877-407-0789 (aus den Vereinigten Staaten und Kanada) oder unter +1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanadas) in die Telefonkonferenz einwählen. Die Konferenz-ID ist 13707590. Bitte besuchen Sie spätestens 15 Minuten vor Beginn des Anrufs die Webseite, um sich zu registrieren und die notwendige Software herunterzuladen und zu installieren. Für Interessierte, die nicht teilnehmen können, wird bis mindestens 10. September 2020, 17:00 Eastern Time auf der Webseite des Unternehmens eine Aufzeichnung der Konferenz verfügbar sein.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist ein breit aufgestelltes, im Sektor digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie tätiges Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Anlageverwaltung. Das Team von Galaxy Digital verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist derzeit in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Trading, Asset Management, Principal Investments und Beratung. Michael Novogratz ist CEO und Gründer von Galaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) und New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie unter https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2879856-1&h=2148361602&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2879856-1%26h%3D3540891242%26u%3Dhttp%253A%252F%252F www.galaxydigital.io%252F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io .HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX definiert) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Ashwin Prithipaul, CFO, Galaxy Digital, Tel.: +1-212-390-9216, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io; Medienkontakt: Mike Geller, Managing Director, Prosek, Tel.: +1-212-279-3115, E-Mail: mgeller@prosek.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132443/4673974 OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell