Galaxy Digital gibt Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt und veröffentlicht neue Informationen zum Unternehmen

New York, New York (ots/PRNewswire) - - Die Galaxy DigitalHoldings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital", "GDHLtd." oder das "Unternehmen") veröffentlichte heute dieFinanzergebnisse für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit Ende zum30. Juni 2019 ("Q2 2019" oder "das zweite Quartal") für die GalaxyDigital Holdings LP ("GDH LP" oder die "Personengesellschaft") undfür die GDH Ltd. Zudem wurden neue Unternehmensinformationen derPersonengesellschaft bis zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilungherausgegeben."Wenn ich das zweite Quartal Revue passieren lasse, bin ich mitdem, was wir zuletzt in sämtlichen Geschäftsbereichen erreicht haben,sehr zufrieden, und das meint auch die erheblichen Fortschritte beientscheidenden Genehmigungen durch die Behörden und diedisziplinierte Verwendung von Finanzmitteln bei einer ganzen Reihevon attraktiven Investitionsgelegenheiten", sagte Michael Novogratz,Gründer und CEO von Galaxy Digital. "Wir konnten in jedem unsereroperativen Geschäftsbereiche einen bemerkenswerten Anstieg bei denAktivitäten verzeichnen, nicht zuletzt weil wir die von unsaufgebaute Plattform nutzen konnten, um von der Erholung am Markt fürdigitale Vermögenswerte zu profitieren. Mit Blick in die Zukunftwerden wir uns weiter darauf konzentrieren, unsere Geschäftebeständig strategisch auszubauen und uns so in Stellung zu bringen,dass wir die Chancen in einem Umfeld, das sich institutionalisiertund weiterentwickelt, auch ergreifen können."Neues über das Unternehmen- Im Juli 2019 bewilligte die FINRA die Geschäftserweiterung vonGalaxy Digital Advisors LLC, des Broker-Händlers von GDH LP. Mitdieser Genehmigung darf Galaxy Digital Advisors als Versicherer vonzugelassenen öffentlichen Angeboten von Beteiligungspapieren,Schuldverschreibungen oder sonstigen Unternehmenswertpapiere in denVereinigten Staaten agieren. Das kommt zu den bereits bestehendenKapazitäten hinzu, Privatplatzierungen von Wertpapieren alsPlatzierungsagent zu leiten und Beratungsdienste im Rahmen vonUnternehmensfusionen und -übernahmen anzubieten.- Im Juli 2019 erhielt Galaxy Digital Capital Management LP ("GDCM")von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission("SEC") den Status als eingetragener Berater für Kapitalanalgen.- Im August 2019 erhielt Galaxy Digital UK Limited von der FinancialConduct Authority die Zulassung als ein Appointed Representative(Bestellter Vertreter).- Wie zuvor angekündigt, wurde Christopher Ferraro Ende Juni zumPräsidenten des Unternehmens und der GDH LP ernannt. ChristopherFerraro war zuvor Chief Investment Officer von Galaxy Digital, woer für die Aufsicht des Geschäftsbereichs Principal Investments,für Forschung und für Unternehmensfusionen und -übernahmenverantwortlich war. Bevor er zu dem Unternehmen kam, war erGeschäftsführer und Gesellschafter von HPS Investment Partners, woer in der Direct Lending & Special Situations Group tätig war.Christopher Ferraro hat bereits die Verantwortung für und dieAufsicht über die Konzerngesellschaften. Julie Coin, ChiefOperating Officer, hat Galaxy Digital verlassen und hat sichanderen Aufgaben zugewandt.- Das Unternehmen konnte vor Kurzem Fortschritte bei einer Reihe vonbehördlichen Lizenzen erzielen.Highlights der Geschäftstätigkeit- Bei den Investitionen (einschließlich gekaufte Darlehen), die imSechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 getätigt wurden, kamKapital in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar zum Einsatz, was sichauf 6 neue Investitionen und 9 Folgeinvestitionen verteilte.- Die Investitionen (einschließlich gekaufte Darlehen) seit Aufnahmeder Aktivitäten bis zum 30. Juni 2019 beliefen sich auf insgesamt152,4 Millionen US-Dollar und stehen für 31 neue und 19Folgeinvestitionen.- Im August 2019 hat GDCM seine Aktivitäten im Zusammenhang mitseiner Strategie der externen Verwaltung von Barmitteln beendet. Dasich die Branche für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungenzunehmend etabliert, sind auch immer mehr herkömmliche Angebote fürdie Barmittelverwaltung und beim Banking umstandslos verfügbar. Ausdiesem Grund hat sich GDCM dafür entschieden, dass es seineBemühungen beim Vermarkten und bei der Durchführung dieserStrategie zugunsten eines Ausbaus von Fonds-Strategien mit höherenMargen aufgeben könnte. Eine Folge davon wird die Liquidation desCash Management Fund sein, wobei die Anleger mit Wirksamkeit zum31. August 2019 vollständig ausgezahlt werden. Das AUM wird dadurchvoraussichtlich um die im Fonds angelegten Mittel in Höhe von 50,7Millionen US-Dollar schrumpfen. Die Gebührenstruktur beim CashManagement Fund schlägt für GDCM auf annualisierter Basis mit 50Basispunkten zu Buche. Berechnet wird dies auf Basis des Saldo derdurchschnittlichen Außenstände (Average Balance Outstanding).- Produkte und Liquiditätsangebote: GDT hat sein Produktspektrum auchauf Aus- und Verleihgeschäfte und Derivat-Produkte ausgedehnt. Diegrößere Anschlussfähigkeit zwischen Produkten und dengeschäftlichen Beziehungen hat zu positiveren Meinungsbeiträgen imHinblick auf die Handelsstrategie und freundlicherenMarktkommentaren geführt.- Eingliederungen und Geschäftsbetrieb: GDT hat seinemGeschäftsbereich "Compliance and Operations" mit zusätzlichenMitteln ausgestattet, um den Eingliederungsprozess zu beschleunigenund den wachsenden Rückstand bei der Gewinnung neuerGeschäftspartner abzumildern. GDT konnte im zweiten Quartal 2019bei der Zahl der aktiv am Handel beteiligten, eingegliedertenGeschäftspartner gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg von 60Prozent verzeichnen. Zu dieser Gruppe gehört eine sehr vielfältige,aber auch strategisch aufgestellte Gruppe, die aus den größtenKrypto-Fonds, Fonds für Risikokapital, Unternehmen im BereichMining von digitalen Vermögenswerten, Blockchain-Unternehmen,Family Offices und vermögenden Privatpersonen besteht.- Markteinblicke: Im Zusammenhang mit Galaxy Digital Research konnteGDT die Zahl und Häufigkeit der Marktkommentare und Beiträge zurHandelsstrategie erhöhen und so dem Wunsch von Geschäftspartnernnach einer Perspektive zur Verbesserung ihrer Investitionen undihrer Verfahren beim Risikomanagement nachkommen.- Im Verlauf des zweiten Quartals 2019 konnte das "PrincipalInvestments"-Team drei neue Investitionen und siebenFolgeinvestitionen mit einem Volumen beim investierten Kapital von3,4 Millionen US-Dollar bzw. 9,0 Millionen US-Dollar durchführen.- Seit Anfang 2019 kann GDCM von der Erholung auf den Märkten fürdigitale Vermögenswerte profitieren. Das Unternehmen verzeichnethier Zuflüsse für den Galaxy Benchmark Crypto Index Fund ("derGBCIF") und macht im Hinblick auf zukünftige Beteiligungen vongroßen institutionellen Anlegern erhebliche Fortschritte. BeimGBCIF handelt es sich um einen passiv verwalteten Indexfonds, dersich am Bloomberg Galaxy Crypto Index ("der BGCI") orientiert, einIndex, der unter der gemeinsamen Marke Bloomberg firmiert und vonBloomberg auch verwaltet wird. Dieser Index orientiert sich amVerlauf des Hauptfelds im Markt für digitale Vermögenswerte, dasüber die meisten liquiden Mittel verfügt. Der BGCI erzielte in denQuartalen mit Ende zum 31. März 2019 bzw. zum 30. Juni 2019 einPlus von 7,96 Prozent bzw. 110,15 Prozent. Aufs Jahr gerechnetverzeichnete er bis zum 20. August 2019 einen Anstieg um 61,35Prozent.- Darüber hinaus hat der Galaxy EOS VC Fund LP ("EOS VC Fund")während des zweiten Quartals 2019 in die Unternehmen Out ThereLabs, Inc., Azarus, Inc., FinCo Services, Inc., Matcherino, Inc.,Locks and Keys, Inc investiert sowie eine Folgeinvestition in dieAlphaPoint Corporation getätigt.- Wie zuvor offengelegt kam GDCM beim verwalteten Vermögen (AssetsUnder Management, "AUM") auf einen Betrag von 393,9 MillionenUS-Dollar (Stand: 30. Juni 2019), was auch Beteiligungskapital ineinem geschlossenem Fonds (closed-end) einschließt. Das AUM setztsich zusammen aus: (i) GBCIF - 18,2 Millionen US-Dollar; (ii) EOSVC Fund (Beteiligungskapital) - 325,0 Millionen US-Dollar, und(iii) Galaxy CM I Fund LP (der "Cash Management Fund") - 50,7Millionen US-Dollar. Die Veränderungen beim AUM ergeben sich imAllgemeinen aus dem Kursverlauf, neuen Einträgen, Auflösungen undKapitalbeteiligungen, die aus Mitteln stammen, die von einerBeteiligung auf eine andere umgeschichtet werden.- Galaxy Digital Trading ("GDT"), das Handelsgeschäft derPersonengesellschaft, konnte im ersten Halbjahr 2019 den Schwungaus 2018 mitnehmen und seine führende Stellung im institutionellenHandel mit Kryptowährungen weiter festigen. Das Wachstum von GDTkann im Großen und Ganzen auf neue Produktangebote auf derPlattform dieser Geschäftseinheit für Komplett-Services und aufzusätzliche Mittel zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs und fürEingliederungen zurückgeführt werden. Zu diesen Verbesserungengehören auch maßgeschneiderte Liquiditätsangebote, ein einmaligesMarktwissen und eigene Forschung, was neue, institutionellaufgestellte Geschäftspartner angezogen und gleichzeitig für mehrUmsatz gesorgt hat.- Der Geschäftsbereich Beratungsdienste konnte im Verlauf desQuartals erhebliche Fortschritte im Hinblick auf das strategischeZiel verzeichnen, zum Marktführer im Bereich Finanz- undStrategieberatung für Unternehmen aus den BranchenBlockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte aufzusteigen.Der Geschäftsbereich Beratungsdienste ist bei einer ganzen Reihevon potenziellen Finanzierungsgeschäften unterschiedlich weitvorangeschritten und sein Rückstand beim Investment-Bankingvergrößerte sich gegenüber dem Stand zum Ende des ersten Quartals2019.Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q2 2019)- Zum 30. Juni 2019 lag der Wert der digitalen Vermögenswerte,einschließlich der als Sicherheit hinterlegten digitalenVermögenswerte, bei 190,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieggegenüber den 120,6 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2018. DerAnstieg lässt sich in erster Linie auf einen höheren Fair Value beiden digitalen Vermögenswerten im Verlauf des Berichtszeitraumszurückführen.- Die Investitionen gingen um 27,4 Millionen US-Dollar auf 151,9Millionen US-Dollar mit Stand zum 30. Juni 2019 zurück. DerRückgang war im Wesentlichen eine Folge des Teilverkaufs vonBlock.one-Aktien, teilweise aufgefangen durch nicht realisierteGewinne aus bestimmten sonstigen Investitionen in demBerichtszeitraum und 14,5 Millionen US-Dollar an frischem Kapital,das vom "Principal Investments"-Team eingesetzt wurde.- Die Summe des Eigenkapitals stieg während des Sechsmonatszeitraumsum 141,8 Millionen US-Dollar auf 447,5 Millionen US-Dollar zum 30.Juni 2019. Hier schlugen vor allem die gesamten Nettoerträge inHöhe von 126,6 Millionen US-Dollar zu Buche. Hinzu kamen nocheinmal 17,1 Millionen US-Dollar aus kapitalbasierten Vergütungen,die wegen der besonderen Behandlung der kapitalbasiertenVergütungen bei der Buchhaltung keinen Nettoeffekt auf dasEigenkapital hatten.- Der Nettobuchwert1 je Anteil der Personengesellschaft lag, mitStand zum 30. Juni 2019, bei rund 2,07 CAD (1,57 US-Dollar). Diesstellt einen Anstieg um rund 40 Prozent gegenüber den 1,48 CAD(1,09 US-Dollar) zum 31. Dezember 2018 dar.- Der Gesamtbetrag der Nettoerträge belief sich für denDreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2019 auf 113,8 MillionenUS-Dollar. Im Vergleich dazu lagen die gesamten Nettoerträge imDreimonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 bei 35,0 MillionenUS-Dollar. Die Erträge im laufenden Quartal gehen im Großen undGanzen auf die realisierten und nicht realisierten Gewinne imHinblick auf digitale Vermögenswerte zurück und werden von den imQuartal aufgelaufenen Betriebskosten leicht gemindert. Das Ergebnisbei den gesamten Nettoerträgen im Dreimonatszeitraum mit Ende zum30. Juni 2018 geht in erster Linie auf nicht realisierte Gewinneaus Kapitalbeteiligungen zurück. Für den Sechsmonatszeitraum mitEnde zum 30. Juni 2019 beliefen sich die gesamten Nettoerträge auf126,6 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu waren imSechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 Nettoverluste voninsgesamt 99,0 Millionen US-Dollar aufgelaufenen. Die im laufendenJahr bis heute erzielten Erträge lassen sich weitgehend auf dierealisierten und nicht realisierten Gewinne im Hinblick aufdigitale Vermögenswerte zurückführen, wobei diese von den imlaufenden Jahr bis heute aufgelaufenen Betriebskosten leichtgemindert werden. Der Gesamtbetrag des Nettoverlusts imSechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 ergibt sich inerster Linie aus den nicht realisierten und realisierten Verlustenim Hinblick auf digitale Vermögenswerte.___________________________1 Der Nettobuchwert schließt Minderheitsbeteiligungen mit ein.Finanzergebnisse von GDH LP für Q2 201930. Juni 31.Dezember2019 2018AktivaUmlaufvermögenBarmittel $ 84.436.373 $ 66.488.012Digitale Vermögenswerte 184.588.518 69.765.339Investitionen 151.931.264 179.365.696Forderungen aus Geschäften 5.228.250 8.579.058mit digitalenVermögenswertenAls Sicherheit hinterlegte 9.785.643 -VermögenswerteForderungen 1.141.387 1.238.694Aktive 2.601.722 2.002.880Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesVermögenswerteDarlehensforderungen 4.756.657 2.369.024444.469.814 329.808.703Darlehensforderungen 15.963.623 15.892.320Wert des Nutzungsrechts am 4.557.054 -LeasingobjektSachanlagen 3.962.111 4.223.25224.482.788 20.115.572Summe Aktiva $ 468.952.602 $ 349.924.275PassivaKurzfristigeVerbindlichkeitenOhne Deckung verkaufte $ 528.529 $ 18.666.957digitale VermögenswerteVerbindlichkeiten aus 8.902.814 14.558.914Lieferungen und Leistungensowie RückstellungenVerbindlichkeiten aus 6.115.274 9.832.737Geschäften mit digitalenVermögenswertenVerbindlichkeiten aus 784.634 -KreditsicherungVerbindlichkeit aus Miet- 695.631 -oder LeasingverhältnissenSchulden gegenüber - 1.177.498nahestehenden ParteienMaklergebühren 370.918 -17.397.800 44.236.106Verbindlichkeit aus Miet- 4.022.532 -oder LeasingverhältnissenSumme Passiva 21.420.332 44.236.106EigenkapitalGesellschafterkapital 435.948.334 301.520.591Minderheitsbeteiligung 11.583.936 4.167.578Summe Eigenkapital 447.532.270 305.688.169Summe Passiva und $ 468.952.602 $ 349.924.275EigenkapitalDreimonatszeitraummit Dreimonatszeitraummit Sechsmonatszeitraummit SechsmonatszeitraummitEnde zum 30. Juni Ende zum 30. Juni Ende zum 30. Juni 2019 Ende zum 30. Juni 20182019 2018Gewinn (Verlust)Beratungs- und $ 1.329.700 $ 1.303.302 $ 2.850.211 $ 1.333.213VerwaltungsgebührenRealisierter 98.099.376 (1.139.007) 115.570.500 (14.665.850)Nettogewinn (-verlust)im Hinblick aufdigitale VermögenswerteRealisierter Gewinn aus 38.100.635 - 38.100.635 -KapitalanlagenZinsertrag 920.159 296.149 1.625.922 297.074Sonstige Erträge 5.090.313 - 5.699.309 19.822143.540.183 460.444 163.846.577 (13.015.741)BetriebskostenKapitalbasierte 6.822.269 - 17.143.772 -VergütungenVergütungen und 7.725.305 7.808.602 14.679.470 14.116.184vergütungsbezogeneAufwendungenHonorare 1.011.301 1.455.082 3.616.627 3.229.982Gemein- und 1.887.780 1.490.397 4.409.070 2.963.020VerwaltungskostenZinsen 938.928 2.325.574 1.627.254 2.984.328Versicherungen 330.254 536.790 757.104 1.271.790Verwaltungsratshonorare 50.000 - 100.000 -(18.765.837) (13.616.445) (42.333.297) (24.565.304)Nicht realisierter 11.613.204 1.816.396 10.948.674 (83.724.017)Nettogewinn (-verlust)im Hinblick aufdigitale VermögenswerteNicht realisierter (22.724.996) 44.755.752 (5.822.225) 20.717.616Gewinn ausKapitalanlagenNicht realisierter 189.526 1.566.885 280.598 1.566.885Gewinn ausWährungsgeschäftenRealisierter Verlust (89.226) - (199.738) -aus Währungsgeschäften(11.011.492) 48.139.033 5.207.309 (61.439.516)Gewinn (Verlust) im $ 113.762.854 $ 34.983.032 $ 126.720.589 $ (99.020.561)BerichtszeitraumGewinn (Verlust),zuzurechnen auf:Anteilsinhaber der 107.964.998 34.983.032 120.535.626 (99.020.561)PersonengesellschaftMinderheitsbeteiligung 5.797.856 - 6.184.963 -$ 113.762.854 $ 34.983.032 $ 126.720.589 $ (99.020.561)Sonstige Gesamtgewinne(-verluste)Anpassung aufgrund von 4.666 - (88.268) -FremdwährungsumrechnungGesamtgewinn (-verlust) $ 113.767.520 $ 34.983.032 $ 126.632.321 $ (99.020.561)im BerichtszeitraumGesamtgewinn(-verlust), zuzurechnenauf:Anteilsinhaber der $ 107.969.664 $ 34.983.032 $ 120.447.358 $ (99.020.561)PersonengesellschaftMinderheitsbeteiligung 5.797.856 - 6.184.963 -$ 113.767.520 $ 34.983.032 $ 126.632.321 $ (99.020.561)Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnenberichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraummit Ende zum 30. Juni 2019 verteilen sich wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeGewinnBeratungs- und $ - $ - $ 1.329.700 $ - $ - $ 1.329.700VerwaltungsgebührenRealisierter 98.711.252 (611.876) - - - 98.099.376Nettogewinn(-verlust) imHinblick aufdigitaleVermögenswerteRealisierter - 38.100.635 - - - 38.100.635Nettogewinn ausKapitalanlagenZinsertrag 244.242 659.445 - 16.256 216 920.159Sonstige Erträge 5.094.063 30.000 (33.750) - - 5.090.313104.049.557 38.178.204 1.295.950 16.256 216 143.540.183Betriebskosten 5.298.802 1.556.254 3.928.206 2.381.366 5.601.209 18.765.837Nicht realisierter 1.822.201 9.791.003 - - - 11.613.204Nettogewinn(-verlust) imHinblick aufdigitaleVermögenswerteNicht realisierter - (22.724.996) - - - (22.724.996)Nettoverlust ausKapitalanlagenNicht realisierter 197.208 - - (7.639) (43) 189.526Gewinn (Verlust)ausWährungsgeschäftenRealisierter (89.226) - - - - (89.226)Verlust ausWährungsgeschäften1.930.183 (12.933.993) - (7.639) (43) (11.011.492)Nettoertrag $ 100.680.938 $ 23.687.957 $ (2.632.256) $ (2.372.749) $ (5.601.036) $ 113.762.854(-verlust)Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnenberichtspflichtigen Segmente von GDH LP für den Dreimonatszeitraummit Ende zum Samstag, 30. Juni 2018 verteilen sich wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeGewinnBeratungs- und $ - $ - $ 523.068 $ 780.234 $ - $ 1.303.302VerwaltungsgebührenRealisierter (1.115.252) (23.755) - - - (1.139.007)Nettoverlust imHinblick aufdigitaleVermögenswerteZinsertrag 296.149 - - - - 296.149Sonstige Erträge - - - - - -(819.103) (23.755) 523.068 780.234 - 460.444Betriebskosten 4.355.257 1.942.403 1.697.620 554.760 5.066.405 13.616.445Nicht realisierter 5.402.936 (3.586.540) - - - 1.816.396Nettogewinn(-verlust) imHinblick aufdigitaleVermögenswerteNicht realisierter - 44.755.752 - - - 44.755.752Nettoewinn ausKapitalanlagenNicht realisierter (2.845) - - - 1.569.730 1.566.885Nettogewinn(-verlust) ausWährungsgeschäften5.400.091 41.169.212 - - 1.569.730 48.139.033Nettoertrag $ 225.731 $ 39.203.054 $ (1.174.552) $ 225.474 $ (3.496.675) $ 34.983.032(-verlust)Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnenberichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum30. Juni 2019 verteilen sich wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeSumme $ 259.146.406 $ 191.306.429 $ 1.948.093 $ 771.185 $ 15.780.489 $ 468.952.602AktivaSumme $ 8.106.353 $ 298.264 $ 936.869 $ 11.221 $ 12.067.625 $ 21.420.332PassivaDie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für die einzelnenberichtspflichtigen Segmente von GDH LP zum 31. Dezember 2018verteilen sich wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeSumme $ 121.987.903 $ 209.065.821 $ 2.427.877 $ 1.081.640 $ 15.361.034 $ 349.924.275AktivaSumme $ 28.720.908 $ 162.086 $ 105.946 $ 157.811 $ 15.089.355 $ 44.236.106PassivaAusweisung ausgewählter Informationen zur VermögenslageDer beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnenBerichtssegmente von GDH LP lautet zum 30. Juni 2019 wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeDigitale Vermögenswerte:Kryptowährung $ 166.649.734 $ 17.938.784 $ - $ - $ - $ 184.588.518Als Sicherheit hinterlegte 5.824.060 - - - - 5.824.060digitale VermögenswerteInvestitionen:Vor dem ICO - 3.144.204 - - - 3.144.204Wandelanleihen - 3.415.000 - - 3.415.000Vorzugsaktien - 72.737.431 - - - 72.737.431Stammaktien - 32.207.163 - - - 32.207.163LP/LLC-Beteiligungen - 37.859.235 - - - 37.859.235Optionsscheine/Fondsanteile - 2.568.231 - - - 2.568.231$ 172.473.794 $ 169.870.048 $ - $ - $ - $ 342.343.842Der beizulegende Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnenBerichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:Principal Vermögens- Beratungs- VerwaltungsaufwandHandel Investing verwaltung dienste und Sonstige GesamtbeträgeDigitale Vermögenswerte:Kryptowährung $ 62.662.014 $ 7.103.325 $ - $ - $ - $ 69.765.339Investitionen:Vor dem ICO - 3.444.204 - - - 3.444.204Wandelanleihen - 1.250.000 - - - 1.250.000Vorzugsaktien - 59.586.719 - - - 59.586.719Stammaktien - 80.483.775 - - - 80.483.775LP/LLC-Beteiligungen - 33.248.472 - - - 33.248.472Optionsscheine/Fondsanteile - 1.352.526 - - - 1.352.526$ 62.662.014 $ 186.469.021 $ - $ - $ - $ 249.131.035Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit (i) demKonzernlagebericht und dem zusammengefassten Zwischenabschlussberichtvon GDH LP für den am 30. Juni 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw.Sechsmonatszeitraum sowie (ii) dem Konzernlagebericht und demZwischenabschlussbericht von GDH Ltd. für den am 30. Juni 2019 zuEnde gegangenen Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum (zusammen die"Konzernabschlüsse" und "Konzernlageberichte") gelesen werden, diebei SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden.Informationen zu GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)Der einzige wesentliche Vermögenswert der Galaxy Digital HoldingsLtd. ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. Die GDH LP isteine breit aufgestellte Handelsbank mit einem vielfältigenServiceangebot und hat sich auf digitale Vermögenswerte sowie dieBlockchain-Technologie-Branche spezialisiert. Das multidisziplinäreTeam der GDH LP verfügt über umfassende Erfahrungen in den BereichenInvestitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operativesGeschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist die GDH LP in denfolgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel,Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsdienste.Michael Novogratz ist CEO der GDH Ltd. und Komplementär der GDH LP.Die GDH LP hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt überNiederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln(eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationenzu den Geschäftsbereichen und Produkten der GDH LP finden Sie aufwww.galaxydigital.io.Haftungsausschluss und weitere InformationenDie TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigtnoch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider(in dem Sinne, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXVdefiniert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieserMitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zuder Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.Aus der Antragsgenehmigung durch die FINRA für den Fortbestandeiner Mitgliedschaft ergibt sich nicht, und es wird auch nichtimpliziert, dass die FINRA irgendein Wertpapier oder ein durch einMitgliedsunternehmen angebotenes Produkt zulässt oder billigt.Die Gewährung des Status als eingetragener Investment-Beraterdurch die SEC impliziert weder eine Zulassung oder Ablehnung einesInvestment-Beraters noch dessen Befähigung oder Ausbildungsniveau.BLOOMBERG ist ein Warenzeichen bzw. eine Dienstleistungsmarke vonBloomberg Finance L.P. GALAXY ist ein Warenzeichen von GDCM.Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen (zusammenals Bloomberg genannt) sind als Unternehmen nicht mit GDCM, dem GBCIFund ihren jeweils verbundenen Unternehmen (zusammen als Galaxygenannt) verbunden. Die Assoziierung von Bloomberg mit Galaxy hat dieAufgabe, als Verwalter und Berechnungsstelle des BGCI, der sich imBesitz von Bloomberg befindet, zu fungieren. Weder Bloomberg nochGalaxy garantieren die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeitjedweder Daten oder Informationen im Hinblick auf den BGCI oder diezu erzielenden Ergebnisse. Weder Bloomberg noch Galaxy gebenirgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für denBGCI, für irgendwelche Daten oder damit zusammenhängende Wertangabenoder für irgendein Finanzprodukt oder damit verbundenesFinanzinstrument, das als Bestandteil dessen genutzt oder auf demBGCI (Produkte) aufbaut oder dazu führt, dass es sich daraus ergibt,und sie schließen ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen für dieMarktfähigkeit und Eignung zu einem im Hinblick hierauf bestimmtenZweck aus. In dem maximalen, von geltenden Gesetzen zugelassenenUmfang sollten Bloomberg, Galaxy und seine oder ihre Lizenznehmer undseine und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Makler,Zulieferer und Händler keinerlei Haftung oder Verantwortung fürirgendeine Verletzung oder irgendeinen Schaden (gleich ob diesestrafbar sind oder direkt, indirekt, in der Folge, zufällig oderanderweitig entstanden sind) übernehmen, die im Zusammenhang mit demBGCI, irgendwelchen Daten oder damit zusammenhängenden Wertangabenoder irgendwelchen Produkten, sei es fahrlässig oder anderweitig,verursacht wurden.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, darunter, ohnedarauf beschränkt zu sein, Aussagen zur Zukunft der Branche und denvoraussichtlichen Ergebnissen, Geschäften oder geschäftlichenMöglichkeiten des Unternehmens oder der Personengesellschaft, könnenzukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichteteAussagen) darstellen, die sich anhand der Verwendung von Begriffenwie "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "voraussehen","projektieren", "schätzen", "beabsichtigen", "weiterhin" oder "derAnsicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicherVariationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken undUngewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, könnentatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchenzukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenenabweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dassdie Branche oder die Geschäftsbereiche des Unternehmens sich nichtwie vorausgesehen entwickeln, dass die Schätzungen zu Umsätzen oderAusgaben sich als unzutreffend erweisen könnten, dass es Änderungenbei den erwarteten Abschlüsse im Beratergeschäft gibt oder dieseüberhaupt nicht zustande kommen, und sie unterliegen jenen anderenRisiken, die im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" und imLagebericht der Personengesellschaft und des Unternehmens für dasJahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2018 dargelegt sind. Zu denFaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnissedes Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche wesentlich von denenabweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenwerden, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, ein eventuellerRückgang am Markt für digitale Vermögenswerte oder die allgemeineWirtschaftslage, Ausfälle oder Verzögerungen bei der Übernahme vondigitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durchInstitutionen, Verzögerungen oder Misslingen bei der Entwicklungeiner Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder der Erteilung vonMandaten, sowie, im Hinblick auf Abschlüsse im Beratergeschäft, einRückgang auf den Aktienmärkten, eine negative Entwicklung bei derTransaktion im Zusammenhang mit einem ausgebenden Institut oder einerPartei oder die Unfähigkeit, eine benötigte behördliche Genehmigungzu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilungenthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von derAnnahme ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb desnormalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und derPersonengesellschaft eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagenbieten keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sichdemnach nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken undUnsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von GalaxyDigital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichtenUnterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Diezukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind nur zumDatum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligenzukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum aktuell und GalaxyDigital verpflichtet sich nicht, irgendeine der zukunftsgerichtetenAussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Umstände, dienach dem Veröffentlichungsdatum eintreten, oder im Falle desEintretens unerwarteter Ereignisse zu aktualisieren.Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht andersausgewiesen.Galaxy Digital: Donna Milia, CFO, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212-390-9216; Prosek: MikeGeller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.:212-279-3115Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell