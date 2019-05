Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Jahr 2018 bekannt und veröffentlicht neue Informationen zum Unternehmen

New York (ots/PRNewswire) - GGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY) ( Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital", "GDH Ltd." oder das"Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für dasvierte Quartal ("Q4 2018" oder "das vierte Quartal") und das gesamteJahr ("GJ 2018" oder "Jahresende 2018") bis zum 31. Dezember 2018 fürGalaxy Digital Holdings LP ("GDH LP" oder die "Partnerschaft") undGDH Ltd. Zudem wurden neue Unternehmensinformationen derPartnerschaft bis zum Datum dieser Pressemitteilung herausgegeben.GDH Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die über eineMinderheitsbeteiligung an GDH LP als einzigen Sachwert verfügt. GDHLP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietendeHandelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie dieBlockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. DieFinanzergebnisse von GDH LP wurden separat erstellt und werdengesondert präsentiert, da GDH LP mit Stand vom 31. Dezember 2018nicht die Kontrolle über GDH Ltd. hat."2018 war zwar ein herausforderndes Jahr für die Branche, doch ichbin zufrieden mit der Art und Weise, wie unser Team mit einerschwierigen Marktdynamik umgegangen ist. Ich glaube, dass wir uns ineiner guten Position dafür befinden, um unser Geschäft im Laufe derZeit strategisch zu skalieren. Wir haben unsere kapitalisiertePosition genutzt, um eine Reihe einzigartiger Chancen zuidentifizieren sowie darin zu investieren und gleichzeitig einePlattform der Institutionsklasse aufzubauen", so Michael Novogratz,CEO von Galaxy Digital. "In den ersten Monaten des Jahres 2019 habenwir einen bemerkenswerten Aktivitätsanstieg in allen unserenGeschäftsbereichen verzeichnet. Wir profitieren bereits jetzt von demtragfähigen Fundament, das wir 2018 gelegt haben, sowie der bislangin diesem Jahr verzeichneten Erholung der Märkte für digitaleVermögenswerte. Wir erwarten, den Rest des Jahres 2019 und darüberhinaus weiterhin auf dieser positiven Dynamik aufbauen zu können."Unternehmenshighlights- Principal Investments- BitGo Holdings, Inc., ein Sicherheits-, Compliance- undDepotgeschäftunternehmen (7,5 Millionen USD);- Bakkt Holdings, LLC, ein Unternehmen, das ein offenes, nahtlosesglobale Netzwerk erstellt, über das Kunden und Institutionendigitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen, aufbewahren und ausgebenkönnen (5,0 Millionen USD);- Mercantile Global Holdings, Inc., eine Handels- undBankingplattform, über die Kunden handeln, Bankgeschäfte vornehmenund digitale Vermögenswerte verwalten können (4,0 Mio. USD);- Galaxy EOS VC Fund, LP, ein von Galaxy Digital Capital Management("GDCM") verwalteter Fonds (2,4 Millionen USD);- Clause, Inc., ein Softwareunternehmen, das die Infrastruktur fürintelligente, vernetzte und berechenbare Rechtsverträge erstellt(1,5 Millionen USD);- Spring Labs, das ein dezentralisiertes Netzwerk für auf Identitäts-und Bonitätsdaten spezialisierte Finanzeinrichtungen erstellt (0,5Millionen USD); und- Bison Trails Co., ein Beteiligungs- undInfrastrukturdienstleistungsunternehmen für den digitalenVermögensmarkt (0,2 Mio. USD).- Im vierten Quartal setzte das Principal-Investments-Team ("GDPI")der Partnerschaft acht neue Investitionen sowie dreiZusatzinvestitionen um. Diese belaufen sich auf insgesamt 19,7Millionen USD bzw. 4,5 Millionen USD investiertes Kapital. DieseInvestitionen umfassten:- Sechs neue und eine zusätzliche Kapitalbeteiligung, darunter:- Zwei neue und eine zusätzliche Wandelanleihe; zu den Kreditnehmerngehörten eine verteilte Datenbibliothek für digitaleVermögenswerte, die einem Investorenportal sowie einem Verzeichnisfür digitale Vermögenswerte dient, eine durch digitaleVermögenswerte gesicherte Verbraucherkreditplattform sowie einUnternehmen, das Netzwerkressourcen für Anwendungen bereitstellt(insgesamt 1,2 Mio. USD).- Weitere 2,0 Mio. USD qualifizierter Kredite wurden von einer durchdigitale Vermögenswerte gesicherten Verbraucherkreditplattformerworben.- Insgesamt setzte GDPI im Gesamtjahr 2018 etwa 132,9 Mio. USD für 25neue Investitionen und 10 Zusatzinvestitionen ein.- Vermögensverwaltung- In diesem Zusammenhang wurden insgesamt mehr als 50 Mio. USD in dasEOS-Ökosystem investiert, seitdem der Galaxy EOS VC Fund im Juni2018 ins Leben gerufen wurde. Für 2019 sind weitere Investitionenvorgesehen.- Seit Jahresbeginn 2019 hat Galaxy Digital Capital Management("GDCM") von der Verbesserung der Märkte für digitaleVermögenswerte profitiert, Zuflüsse für den Galaxy Benchmark CryptoIndex Fund ("der GBCIF") verzeichnet und bedeutende Fortschritte inBezug auf zukünftige Verpflichtungen gemacht. Der GBCIF ist einpassiv verwalteter Indexfonds, der dem Bloomberg Galaxy CryptoIndex ("der BGCI") folgt, einem in Zusammenarbeit mit Bloombergvermarkteten und verwalteten Fonds, der die Leistung des größten,liquidesten Teils des Markts für digitale Vermögenswerte verfolgt.Seit Jahresbeginn hat der BGCI einen ROI von 18,8 %1 ergeben.- Im vierten Quartal tätigte der Galaxy EOS VC Fund, LP Investitionenin Bloq, Inc., Varius Solutions, Inc., GoQii, Inc., Mythical, Inc.,Clause, Inc., Good Money Group, Inc. und Freelance Labs, Inc. ab.In den ersten Monaten des Jahres 2019 wurde zudem in Lucid Sight,Inc., OutThere Labs, Digital Assets Data, Inc. und Ciphertrace, Incinvestiert.- Handel- Das Handelsgeschäft der Partnerschaft ("GDT") baute seinFull-Service-Plattform-Angebot weiter aus und bot Kunden Zugang zuintelligenten, maßgeschneiderte Handelslösungen, Markteinblickenund Forschungsergebnissen.- Im vierten Quartal konnte GDT die Anzahl der eingegliedertenGegenparteien gegenüber dem Vorquartal nahezu verdoppeln. Zu diesenneuen Gegenparteien gehören eine vielfältige, strategische Gruppeder größten Kryptofonds, Risikokapitalfonds, Miningunternehmen fürdigitale Vermögenswerte, Blockchain-Unternehmen, Family Offices undvermögende Privatpersonen.- Im ersten Quartal 2019 erweiterte GDT sein Produktangebot umKreditaufnahme und -vergabe für einen ausgewählten Kundenkreis.- GDH LP hat derzeit keine Exponierung zu Bitfinex oder Tether.- Beratung- Im vierten Quartal konzentrierte sich das Beratungsgeschäft vonGalaxy Digital Advisors ("GDA") statt auf Token- undBlockchainberatung auf Beratungsleistungen der Unternehmensklasse.GDA hilft Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung zur Stärkung undzum Ausbau ihrer Unternehmen und unterstützt Kunden bei derVerwaltung ihrer Vermögens- und Haftungsrisiken sowie ihresKapitals. GDA konzentriert sich auf das Knüpfen und Pflegenlangfristiger Beziehungen zu einem vielfältigen, globalenGeschäfts- und Institutionskundenkreis.- Zu Beginn des Jahres 2019 stellte GDA selektiv neue Banker ein undimplementierte einen umfassenden Deckungsplan für Unternehmen indiesem Bereich. Zum Ende des ersten Quartals 2019 hat GDAerhebliche Fortschritte gemacht. Es verfügt über mehrere aktiveMandate für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen undÜbernahmen sowie weitere strategische Fragestellungen.Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q4 2018 und GJ2018)- Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die digitalen Vermögenswerteund Investitionen auf insgesamt 249,1 Mio. USD. Dies entspracheinem Rückgang von 323,0 Mio. USD im Vergleich zum 30. September2018. Dieser Rückgang in Höhe von 73,9 Mio. USD war in erster Liniedas Ergebnis von realisierten Nettoverlusten in Höhe von 48,7 Mio.USD im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten sowie 25,0 Mio.USD. nicht realisierter Investitionsverluste.- Das Kapital der Partner war zum 31. Dezember 2018 um 78,3 Mio. USDauf 301,5 Mio. USD gesunken. Dies lag in erster Linie an demNettofehlbetrag in Höhe von 97,0 Mio. USD, der teilweise durcheinen eigenkapitalbasierten Ausgleich in Höhe von 17,0 Mio. USDkompensiert werden konnte. (Dies hat aufgrund der buchhalterischenBehandlung für eigenkapitalbasierte Ausgleiche keineNettoauswirkungen auf das Eigenkapital.)- Zum 31. Dezember 2018 verzeichnete die Partnerschaft einenNettobuchwert pro Einheit2 in Höhe von etwa 1,46 CND (1,07 USD).- Der Nettofehlbetrag für das Jahr belief sich auf 272,7 Mio. USD, inerster Linie aufgrund eines realisierten und nicht realisiertenNettoverlustes im Hinblick auf digitale Vermögenswerte in Höhe von101,4 Mio. USD. bzw. 75,5 Mio. USD und Betriebskosten in Höhe von88,4 Mio. USD. Die Hauptantriebskräfte der Betriebskosten waren eineigenkapitalbasierter Ausgleich in Höhe von 31,3 Mio. USD undausgleichsbezogene Ausgaben in Höhe von 26,9 Mio. USD.Finanzergebnisse von GDH LP für das Jahr 201831. 31.Dezember Dezember2018 2017VermögenswerteAktuelle VermögenswerteBargeld $ 66.488.012 $ 32.098.217Digitale Vermögenswerte 22.650.24069.765.339Investitionen -179.365.696Forderungen für digitale -Vermögensgeschäfte 8.579.058Forderungen -1.238.694Aktive -Rechnungsabgrenzungen 2.002.880und sonstigeVermögenswerteDarlehensforderungen -2.369.02454.748.457329.808.703Darlehensforderungen -15.892.320Sachanlagen -4.223.25220.115.572Gesamtvermögen $ 349.924.275 $ 54.748.457VerbindlichkeitenLaufendeVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten und $ 14.558.914 $ 1.011.795RückstellungenVerbindlichkeiten für -digitale 9.832.737VermögensgeschäfteOhne Deckung verkaufte -digitale Vermögenswerte 18.666.957NahestehendenUnternehmen geschuldet 1.177.498 42.650.240Wechselbedingt -9.344.613Verbindlichkeiten gesamt44.236.106 53.006.648EigenkapitalPartnerkapital301.520.591 1.741.809Minderheitsbeteiligungen -4.167.578Eigenkapital gesamt305.688.169 1.741.809Verbindlichkeiten und $ 349.924.275 $ 54.748.457Eigenkapital gesamtFür denZeitraumvomErstellungamJahr 30.November2017bis zum bis31. Dezember 31.2018 Dezember2017Einnahmen (Verlust)Beratungs-und $ $Verwaltungsgebühren4.192.808Realisierter Nettogewinn(Verlust) im Hinblick (101.394.823)auf digitaleVermögenswerte 1.495.597Zinserträge -1.361.203Sonstige Erträge -1.085.092(94.755.720)1.495.597BetrieblicheAufwendungenEigenkapitalbasierter -Ausgleich31.281.892Ausgleich und 815.000ausgleichsbezogen26.875.317Allgemeines und 277.947Verwaltung11.777.456Honorare -11.391.527Zinsen 135.9624.798.337Versicherung -2.188.081Direktorenhonorare 50.000 -(88.362.610)(1.228.909)Nicht realisierter 1.475.121Nettogewinn (Verlust) imHinblick auf digitale (75.494.453)VermögenswerteNicht realisierter -Nettoverlust im Hinblickauf Investitionen (8.459.854)Nicht realisierter 35.196 -FremdwährungsgewinnRealisierter 612.407 -FremdwährungsgewinnGoodwill Impairment -(6.216.914)1.475.121(89.523.618)Einnahmen (Verlust) für $ $den Zeitraum (272.641.948)1.741.809Einnahmen (Verlust)zugerechnet zu:Anteilsinhaber derPartnerschaft (267.930.435)1.741.809Minderheitsbeteiligungen -(4.711.513)$ $(272.641.948)(1.741.809)Sonstiger FehlbetragAnpassung aufgrund von (35.766) -FremdwährungsumrechnungGesamterfolg (Verlust) $ $für den Zeitraum (272.677.714)1.741.809Gesamterfolg (Verlust)zugerechnet zu:Anteilsinhaber derPartnerschaft (267.966.201)1.741.809Minderheitsbeteiligungen -(4.711.513)$ 1.741.809(272.677.714)Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnenberichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum31. Dezember 2018 lauten wie folgt:Principal Vermögenswert Beratung KonzernHandel Investitionen Management Dienstleistungen und GesamtbeträgeSonstigesEinnahmenBeratungs- und $ - $ - $ 1.344.705 $ 41.593 $ - $ 1.386.298VerwaltungsgebührenRealisierter Nettoverlust (10.071.594) (38.589.882) - - - (48.661.476)im Hinblick auf digitaleVermögenswerteZinserträge 24.140 662.202 - 27.554 838 714.734Sonstige Erträge 803.345 88.831 (12.743) - - 879.433(9.244.109) (37.838.849) 1.331.962 69.147 838 (45.681.011)Betriebliche AufwendungenEigenkapitalbasierter 5.174.613 2.651.917 3.235.635 2.224.673 3.683.970 16.970.808AusgleichAusgleich und 1.873.961 760.028 2.118.634 1.026.418 1.948.997 7.728.038ausgleichsbezogenAllgemeines und Verwaltung 1.762.060 1.134.464 1.189.086 409.036 1.648.292 6.142.938Honorare 421.129 404.316 (16.560) (49.595) 1.240.636 1.999.926Zinsen 14.345 489.323 - - - 503.668Versicherung - - - - 435.616 435.616Direktorenhonorare - - - - 25.000 25.0009.246.108 5.440.048 6.526.795 3.610.532 8.982.511 33.805.994Nicht realisierter 11.708.464 (3.845.617) - - - 7.862.847Nettogewinn (Verlust) imHinblick auf digitaleVermögenswerteNicht realisierter - (25.004.873) - - - (25.004.873)Nettoerfolg (Verlust) aufInvestitionenNicht realisierter (75.715) - - 18.846 - (56.869)Fremdwährungsgewinn(Verlust)Realisierter (280.428) - - - (552) (280.980)Fremdwährungserfolg(Verlust)11.352.321 (28.850.490) - 18.846 (552) (17.479.875)Netto (Verlust) $ (7.137.896) $ (72.129.387) $ (5.194.832) $ (3.522.539) $ (8.982.225) $ (96.966.879)* Die obenstehende Tabellestellt die drei Monate biszum 31. Dezember 2018 dar.Diese Beträge lassen sichauch ableiten, indem dieersten neun Monaten bis zum30. September 2018 vomGeschäftsjahr mit Ende am31. Dezember 2018 abgezogenwerden. Ausgenommen sinddabei bestimmte Kennzahlenin Bezug auf denMakrohandel mit dendigitalen Vermögenswertender Partnerschaft, die neuklassifiziert und jetzt imHandelssegment statt imPrincipal-Investing-Segmentaufgeführt wurden.Die Vermögenswerte für die einzelnen berichtspflichtigen Segmentevon GDH LP beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf folgende Beträge:Principal Vermögenswert Beratung KonzernHandel Investitionen Management Dienstleistungen und GesamtbeträgeSonstigesVermögenswerteBargeld $ $ $ $ $ $35.887.352 19.064.478 1.782.993 349.155 9.404.034 66.488.012Digitale 20.920.345 48.844.994 - - - 69.765.339VermögenswerteInvestitionen - 179.365.696 - - - 179.365.696Forderungen für 8.579.058 - - - - 8.579.058Geschäfte mitdigitalenVermögenswertenForderungen 19.950 222.855 641.255 129.466 225.168 1.238.694Aktive 109.756 137.871 3.629 227.988 1.523.636 2.002.880Rechnungsabgrenzungenund sonstigeVermögenswerteDarlehensforderungen - 2.203.828 - 165.196 - 2.369.024$ $ $ $ 871.805 $ $ 329.808.70365.516.461 249.839.722 2.427.877 11.152.838Darlehensforderungen - 15.693.341 - 198.979 - 15.892.320Sachanlagen 4.200 - - 10.856 4.208.196 4.223.2524.200 15.693.341 - 209.835 4.208.196 20.115.572$ $ $ $ 1.081.640 $ $ 349.924.27565.520.661 265.533.063 2.427.877 15.361.034Ausweisung ausgewählter Informationen zur VermögenslageDer Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmentevon GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:Principal Vermögenswert KonzernHandel Investitionen Management Beratung und GesamtbeträgeSonstigesDigitaleVermögenswerte:Kryptowährung $ $ $ $ $ $20.920.345 48.844.994 - - 69.765.339Investitionen:Vor ICO - 3.444.204 - - - 3.444.204Wandelanleihen - 1.250.000 - - - 1.250.000Vorzugsaktien - 59.586.719 - - - 59.586.719Stammaktien - 80.483.775 - - - 80.483.775LP/LLC-Beteiligungen - 33.248.472 - - - 33.248.472Garantien/Fondsanteile - 1.352.526 - - - 1.352.526$ $ $ $ $ $20.920.345 228.210.690 - - 249.131.035Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Konzernbericht,der Analyse und dem Konzernabschluss von GDH LP für das Jahr bis zum31. Dezember 2018 sowie dem (ii) Konzernbericht, der Analyse und demKonzernabschluss von GDH Ltd. für das Jahr bis zum 31. Dezember 2018(zusammen, die "Konzernabschlüsse" und "Konzernberichte undAnalysen") gelesen werden, die bei SEDAR auf www.sedar.comeingereicht wurden.Über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, dereneinziger wesentlicher Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung anGDH LP ist. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedeneDienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitaleVermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisierthat. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassendeErfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement,Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie.Aktuell ist GDH LP in den folgenden vier verschiedenenGeschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, PrincipalInvesting und Beratungsleistungen. Der CEO des Komplementärs von GDHLP ist Michael Novogratz. Die Partnerschaft hat ihren Hauptsitz inNew York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio,Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie NewJersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produktenvon GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io.Haftungsausschluss und weitere InformationenDie TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigtnoch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider(Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien derTSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich nochnicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digitalgeäußert.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a.einschließlich von Aussagen zur Zukunft der Branche und unserenErgebnissen, Geschäften oder Geschäftsaussichten, könnenzukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend, zukunftsgerichteteAussagen) darstellen, die sich über die Verwendung von Begriffen wie"könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "voraussehen","schätzen", "beabsichtigen", "weiterhin" oder "der Ansicht sein"(bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationenidentifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken undUngewissheiten, darunter die untenstehend aufgeführten, könnentatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchenzukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenenabweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keinerlei Garantie fürkünftige Leistungen. Sie sollten sich somit nicht übermäßig aufzukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zurIdentifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug aufGalaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, dieauf www.sedar.com verfügbar sind. Zu diesen Risiken gehören die imAbschnitt "Risiken und Unsicherheiten" in den zusammen mit dieserPressemitteilung eingereichten Konzernberichten und Analysenaufgeführten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieserPressemeldung gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung oderdem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum.Literaturhinweise1. Daten mit Stand vom 26. April 2019. Quelle: Bloomberg2. Der Nettobuchwert pro Einheit berechnet sich als das Kapitalder Partner von GDH LP geteilt durch die Anzahl ausstehenderEinheiten zum 31. Dezember 2018.Investorenbeziehungen: E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: +1.212.390.9194; Prosek:Mike Geller, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: +1.212.279.3115Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell