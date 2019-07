Galaxy Digital gibt Erteilung einer Lizenz zur Herausgabe registrierter öffentlicher Zeichnungsangebote von Wertpapieren bekannt

New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder "Unternehmen") hat heutebekannt gegeben, dass die FINRA die geschäftliche Ausweitung seinesBroker-Dealers Galaxy Digital Advisors LLC genehmigt hat.Die Genehmigung gestattet Galaxy Digital Advisors das Agieren alsEmissionsfirma registrierter öffentlicher Zeichnungsangebote vonEquity, Schuldverschreibungen und weiterer Wertpapiere vonUnternehmen in den Vereinigten Staaten. Dies ist ein Ausbau derbestehenden Kapazitäten, private Zeichnungen von Wertpapieren alsPlatzierungsagent durchzuführen und Beratung bei Zusammenschlüssenund Erwerbungen bereitzustellen."Dies ist in der Entwicklung unserer Franchise-Struktur alsBerater ein wichtiger Schritt. Mit dieser Erteilung haben wir jetztdie Möglichkeit, Firmen der Bereiche digitaler Aktiva undBlockchain-Technologie im kompletten Zyklus ihres Bestehens zufinanzieren - von der Gründung über das Einsammeln privaten Kapitalsbis zum Börsengang und darüber hinaus", sagte Ian Taylor, Leiter desBereiches Advisory Services bei Galaxy Digital.Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, sagte überdiese Ankündigung: "Wir sind erfreut darüber, dem von uns angebotenenDienstpaket diese Kompetenz hinzufügen zu können. Keine andere Firmakombiniert wie wir Fachkenntnis im Bereich digitaler Aktiva undBlockchain-Technologie mit der Möglichkeit, Finanzierungen zustrukturieren, zu vertreiben und jetzt auch herauszugeben. DieseGenehmigung versetzt uns in die Lage, unsere Beratungskompetenz fürInvestoren auszubauen, die sich für diesen wachsenden Sektor erstmalsinteressieren,sowie die Märkte, in denen wir tätig sind, weiter zufestigen."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einerReihe von Dienstleistungen, die sich auf die Bereiche digitaleVermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Teamvon Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrung in den BereichenInvestment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, AssetManagement und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibtderzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Trading, AssetManagement, Principal Investments und Advisory Services. CEO undGründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hatseinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen inTokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und imUS-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu denAktivitäten und Produkten des Unternehmens finden Sie unterwww.galaxydigital.io.HaftungsausschlussGalaxy Digital Advisors LLC ist ein verbundenes Unternehmen derGalaxy Digital Holdings Ltd., einer Gesellschaft, die an der TSXVenture Exchange (TSXV) notiert ist. Die TSXV hat zum Inhalt dieserPressemitteilung weder zustimmend noch ablehnend Stellung genommen.Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in denRichtlinien der TSXV definiert) übernehmen die Verantwortung für dieAngemessenheit oder Richtigkeit dieser Presseveröffentlichung.Die Zustimmung der FINRA zu einem Antrag auf fortdauerndeMitgliedschaft bedeutet weder explizit noch implizit, dass die FINRAein Wertpapier oder Produkt, das von der Mitgliedsfirma angebotenwird, billigt oder unterstützt.Galaxy Digital, Francesca Don Angelo, Corporate Secretary,E-Mail-Adresse: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.:212.390.9216; Prosek (für Medienanfragen im Auftrag von GalaxyDigital): Mike Geller, Managing Director, E-Mail-Adresse:mgeller@prosek.com, Tel.: 212.279.3115; App. 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell