Galaxy Digital gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt und informiert über den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital", "GDH Ltd." oder das"Unternehmen") hat heute sowohl die Ergebnisse von Galaxy DigitalHoldings LP ("GDH LP" oder die "Gesellschaft") als auch von GDH Ltd.für das dritte Quartal zum 30. September 2018 ("Q3 2018" oder "dasdritte Quartal") sowie die Unternehmensupdates der Gesellschaft biszum Datum dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Die GDH Ltd. isteine Holdinggesellschaft, die als einzigen wesentlichen Vermögenswerteine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP hält. GDH LP ist einediversifizierte Multi-Service-Handelsbank, die sich auf die Bereichedigitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat.Die Finanzergebnisse der GDH LP wurden erstellt und werden separatausgewiesen, da die GDH LP zum 30. September 2018 keine Kontrolleüber die GDH Ltd. ausübt. Alle Angaben lauten in US-Dollar, sofernnicht anders angegeben.Wichtige Geschäftsereignisse:- Eine besicherte Schuldverschreibung bzw. eine kreditbezogeneInvestition, einschließlich (i) Hut 8 Mining Corp. (15,7 Mio. USD),eine Digital-Asset-Dienstleistungsfirma in der Bergbauindustrie,zusammen mit einer Zuteilung von Optionsscheinen, und (ii) 1,8 Mio.USD an förderfähigen Darlehen, die von BlockFi Lending LLC, einerhundertprozentigen Tochtergesellschaft von BlockFi, Inc. erworbenwurden, einer krypto-gesicherten Verbraucherkreditplattform, an derdie Gesellschaft zudem eine Kapitalbeteiligung hält.- Drei neue Pre-ICO-Zuwendungen, die eine vollständigeKrypto-Asset-Management-Lösung, eineBlockchain-Skalierbarkeitsplattform und eine Privacy-FirstCloud-Computing-Plattform für Blockchain-Technologie (insgesamt 1,3Millionen US-Dollar) umfassen.- Eine neue bzw. eine zusätzliche Aktienanlage in (i) eineinstitutionelle Brokerfirma und (ii) einen von Galaxy verwaltetenFonds.- Im dritten Quartal nahm das Principal-Investments-Team derGesellschaft sechs neue Investitionen und eine zusätzlicheInvestition vor, die 19,8 Mio. USD bzw. 0,9 Mio. USD aninvestiertem Kapital entsprachen. Zu diesen Investitionen gehörten:- Insgesamt hat das Principal-Investments-Team der Gesellschaft seitAnfang 2018 bis Ende des dritten Quartals rund 108,6 Millionen USDeingesetzt, was 17 Neuinvestitionen und 7 zusätzlichenInvestitionen entspricht.- Im Oktober 2018 veranstaltete der Geschäftsbereich Asset Managementder Gesellschaft ("GDCM") gemeinsam mit Bloomberg und FidelityDigital Assets eine Veranstaltung, die sich auf den Stand derInstitutionalisierung von Kryptoanlagen und eine Ankündigung überdas neue Angebot von Fidelity zur Verwahrung von Kryptoanlagenkonzentrierte. GDCM beabsichtigt, ab Anfang 2019 derAlpha-Custody-Kunde von Fidelity zu werden.- Der EOS VC Fund baute seine Pipeline potenzieller Investitionen imLaufe des Quartals weiter aus, wobei die Investitionen in Bloq,Inc., Varius Solutions, Inc., GoQii, Inc. und Mythical, Inc. Anfangdes vierten Quartals 2018 abgeschlossen wurden und voraussichtlichweitere Transaktionen vor Jahresende abgeschlossen werden.- Das Handelsgeschäft (Trading Business) der GDH LP ("GDT") stärktedie institutionelle Präsenz durch den Ausbau desOTC-Kontrahentennetzwerks und die nachhaltige Aktivität in einemSpektrum von liquiden Vermögenswerten weiter. Das effektiveManagement in Bezug auf wesentliche Risiken und Handelsstrategienunterscheidet GDT weiterhin von seinen Wettbewerbern. Darüberhinaus baut das hausinterne, quantitative Entwicklungsteam von GDTseine eigene Infrastruktur weiter auf und aus. Das Unternehmennutzt tiefgreifendens Know-how in den Bereichen Trading undTechnologie, um eine Reihe von marktneutralen Handelsstrategien fürmehrere Kryptoanlagen und -Börsen zu entwickeln. Im drittenQuartal hat GDT die Gesamtzahl der eingegliederten Kontrahentenmehr als verdoppelt.- Wie bereits angekündigt, positioniert Galaxy Digital angesichts dersich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen und der sichbietenden Chancen für die Gesellschaft, seinAdvisory-Services-Geschäft neu - weg von kleinen ICO- undtechnischen Blockchain-Beratungen, hin zu einer Ausrichtung aufgrößere institutionelle Kunden in diesem Bereich. Zu diesem Zweckhat die Gesellschaft ihr Büro in Vancouver geschlossen und wird ihrTeam in New York verstärken.Ausgewählte Finanzkennzahlen der GDH LP (Q3 2018)- Zum 30. September 2018 beliefen sich die digitalen Vermögenswerteund Investitionen auf 323,0 Mio. USD, ein Anstieg von 313,4 Mio.USD zum 30. Juni 2018. Der Anstieg um 9,5 Mio. USD war das Ergebniszusätzlicher Käufe und des im Laufe des Quartals eingesetztenKapitals, das teilweise durch 38,1 Mio. USD an netto realisiertenVerlusten auf digitalen Vermögenswerten und 4,2 Mio. US-Dollar annetto nicht realisierten Verlusten auf Investitionen ausgeglichenwurde.- Das Gesellschaftskapital erhöhte sich zum 30. September 2018 um175,1 Mio. USD auf 379,8 Mio. USD, was hauptsächlich auf dieEinlage von 229,2 Mio. USD durch GDH Ltd. zurückzuführen ist. DieseEinlage betrifft den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an derGesellschaft durch die GDH Ltd. aufgrund des bereits angekündigtenendgültigen Vertrags zur Übereinkunft ("die Übereinkunft") zwischenGalaxy Digital LP ("Galaxy LP"), Bradmer Pharmaceuticals Inc.("Bradmer") und der First Coin Capital Corporation ("First Coin").Nach Abschluss der Übereinkunft gibt es die folgende Struktur: (i)Galaxy LP und First Coin wurden zu hundertprozentigenTochtergesellschaften der Gesellschaft, (ii) Bradmer änderte seinenNamen in Galaxy Digital Holdings Ltd. und nahm eine aktiveBörsennotierung an der TSXV wieder auf, und (iii) GDH Ltd. erwarbeine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft unter Verwendungder Nettoerlöse aus einem im Februar 2018 abgeschlossenenPrivatplatzierungsangebot. Die Gesellschaft wird vom Vorstand undden leitenden Angestellten ihres Komplementärs geleitet. Dieleitenden Angestellten des Komplementärs sind auch dieGeschäftsführer der Galaxy LP.- Zum 30. September 2018 betrug der Nettobuchwert der Gesellschaftpro Anteil1 rund 1,36 USD (bzw. 1,76 CAD).- Die Nettoverluste der Gesellschaft für den Berichtszeitraumbeliefen sich auf 75,1 Mio. USD, was hauptsächlich auf eineKombination aus einem realisierten Nettoverlust auf digitalenVermögenswerten in Höhe von 38,1 Mio. USD, einer aktienbasiertenVergütung in Höhe von 14,3 Mio. USD und einer einmaligenSonderabschreibung auf den Firmenwert in Höhe von 6,2 Mio. USD imZusammenhang mit der Neupositionierung des Beratungsgeschäfts undder Schließung des Büros in Vancouver zurückzuführen ist.Finanzergebnisse von GDH LP für Q3 201830. 31.September Dezember2018 2017AktivaUmlaufvermögenBarmittel $ 90.327.691 $ 32.098.217Digitale Vermögenswerte 123.178.275 22.650.240Investitionen 199.792.651 -Forderungen 490.912 -Rechnungsabgrenzungsposten 2.908.907 -und sonstigeVermögenswerteDarlehensforderungen 1.772.270 -418.470.706 54.748.457Darlehensforderungen 16.031.773 -Sachanlagen 1.001.984 -17.033.757 -Summe Aktiva $ 435.504.463 $ 54.748.457PassivaKurzfristigeVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten und $ 14.924.453 $ 1.011.795passiveRechnungsabgrenzungenOhne Deckung verkaufte 32.547.054 -digitale VermögenswerteVerbindlichkeiten - 42.650.240gegenüber nahestehendenUnternehmen und PersonenVerbindlichkeiten aus 1.513.722 9.344.613WechselkurseffektenSumme Passiva 48.985.229 53.006.648EigenkapitalGesellschaftskapital 379.782.664 1.741.809Minderheitenanteile 6.736.570 -Summe Eigenkapital 386.519.234 1.741.809Summe Passiva und $ 435.504.463 $ 54.748.457EigenkapitalDrei Monate Neunzum 30. MonatezumSeptember 30.2018 September2018ErträgeBeratungs- und $ 1.473.297 $ 2.806.510VerwaltungshonorareNetto realisierte (38.067.497) (52.733.347)Verluste auf digitaleVermögenswerteSonstige Erträge 535.232 852.128(36.058.968) (49.074.709)BetriebsaufwandAktienbasierte 14.311.084 14.311.084VergütungVergütungen und 5.031.095 19.147.279vergütungsbezogenerAufwandFachhonorare 6.161.619 9.391.601Verwaltungs- und 2.671.498 5.634.518sonstige KostenZinsen 1.310.341 4.294.669Versicherungen 480.675 1.752.465Verwaltungsratshonorare 25.000 25.000(29.991.312) (54.556.616)Netto nicht realisierte 366.717 (83.357.300)Gewinne (Verluste) aufdigitale VermögenswerteNetto nicht realisierte (4.172.597) 16.545.019Gewinne (Verluste) aufInvestitionenNicht realisierter (1.474.820) 92.065Fremdwährungsgewinn(-verlust)Realisierter 893.387 893.387Fremdwährungsgewinn(-verlust)Sonderabschreibung auf (6.216.914) (6.216.914)den Firmenwert(10.604.227) (72.043.743)Nettoverlust für den $ (76.654.507) $ (175.675.068)BerichtszeitraumNettoverlustzurückzuführen auf:Anteilseigner der $ (75.148.680) $ (174.169.241)GesellschaftMinderheitenanteil (1.505.827) (1.505.827)$ (76.654.507) $ (175.675.068)Sonstiger umfassenderVerlustAusgleichsposten aus (7.298) (7.298)derFremdwährungsumrechnungNettofehlbetrag für den $ (76.661.805) $ (175.682.366)BerichtszeitraumNettofehlbetragzurückzuführen auf:Anteilseigner der $ (75.155.978) $ (174.176.539)GesellschaftMinderheitenanteil (1.505.827) (1.505.827)$ (76.661.805) $ (175.682.366)Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen berichtspflichtigenSegmente der GDH LP für die drei Monate zum 30. September 2018stellen sich wie folgt dar:Principal Asset Advisory CorporateTrading Investing Management Services und SummeSonstigeErträgeBeratungs- und $ - $ - $ 1.370.658 $ 102.639 $ - $ 1.473.297VerwaltungshonorareNetto realisierte (38.091.252) - 23.755 - - (38.067.497)Verluste auf digitaleVermögenswerteSonstige Erträge 173.134 151.890 12.743 11.805 185.660 535.232(37.918.118) 151.890 1.407.156 114.444 185.660 (36.058.968)BetriebsaufwandAktienbasierte 3.159.741 2.350.198 2.757.378 2.343.810 3.699.957 14.311.084VergütungVergütungen und 1.659.640 582.617 1.054.884 388.787 1.345.167 5.031.095vergütungsbezogenerAufwandFachhonorare 45.318 165.827 220.940 89.508 5.640.026 6.161.619Verwaltungs- und 634.054 121.812 310.090 742.157 863.385 2.671.498sonstige KostenZinsen 844.528 290.239 - - 175.574 1.310.341Versicherungen - - - - 480.675 480.675Verwaltungsratshonorare - - - - 25.000 25.0006.343.281 3.510.693 4.343.292 3.564.262 12.229.784 (29.991.312)Netto nicht realisierte (3.189.334) - 3.556.051 - - 366.717Gewinne (Verluste) aufdigitale VermögenswerteNetto nicht realisierte (46.668) (4.125.929) - - - (4.172.597)Gewinne (Verluste) aufInvestitionenNicht realisierter 82.989 - - 11.921 (1.569.730) (1.474.820)Fremdwährungsgewinn(-verlust)Realisierter (52.095) - - - 945.482 893.387Fremdwährungsgewinn(-verlust)Sonderabschreibung auf - - - - (6.216.914) (6.216.914)den Firmenwert(3.205.108) (4.125.929) 3.556.051 11.921 (6.841.162) (10.604.227)Nettogewinn (-verlust) $ (47.466.507) $ (7.484.732) $ 619.915 $ (3.437.897) $ (18.885.286) $ (76.654.507)* DieobigeTabellebeziehtsich aufdie dreiMonate zum30.September2018DieseBeträgekönnenauch durchAbzug dersechsMonate zum30. Juni2018 vonden neunMonatenzum 30.September2018abgeleitetwerden,wie zuvorangegeben.Die Aktiva der einzelnen berichtspflichtigen Segmente der GDH LPzum 30. September 2018 stellen sich wie folgt dar:Principal Asset Advisory CorporateTrading Investing Management Services und SummeSonstigeAktivaBarmittel $ 86.781.301 $ 358.161 $ 1.633.470 $ 350.870 $ 1.203.889 $ 90.327.691Digitale Vermögenswerte 123.178.275 - - - - 123.178.275Investitionen 181.552 199.611.099 - - - 199.792.651Forderungen - 24.898 32.032 358.174 75.808 490.912Rechnungsabgrenzungsposten 511.498 - 677.363 233.286 1.486.760 2.908.907und sonstigeVermögenswerteDarlehensforderungen - 17.444.042 - 360.001 - 17.804.043Sachanlagen 4.448 - - 35.805 961.731 1.001.984$ 210.657.074 $ 217.438.200 $ 2.342.865 $ 1.338.136 $ 3.728.188 $ 435.504.463Ausgewählte BilanzinformationenDer beizulegende Wert der einzelnen Anlageklassen nachBerichtssegmenten der GDH LP zum 30. September 2018 stellt sich wiefolgt dar:Principal Asset CorporateTrading Investing Management Advisory und SummeSonstigeDigitale Vermögenswerte:Kryptowährung $ 123.178.275 $ - $ - $ - $ - $ 123.178.275Investitionen:Pre-ICO - 3.648.351 - - - 3.648.351Wandelanleihen - 100.000 - - - 100.000Vorzugsaktien - 56.862.464 - - - 56.862.464Stammaktien 108.072 97.933.172 - - - 98.041.244Anteile - 38.367.151 - - - 38.367.151Kommanditgesellschaft/GmbH(LP/LLC)Optionsscheine/Fondsanteile 73.480 2.699.961 - - - 2.773.441$ 123.359.827 $ 199.611.099 $ - $ - $ - $ 322.970.926Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit (i) der ManagementDiscussion and Analysis und dem Konzernabschluss der GDH LP für diedrei und neun Monate zum 30. September 2018 und (ii) der ManagementDiscussion and Analysis und dem Konzernabschluss der GDH Ltd. für diedrei und neun Monate zum 30. September 2018 gelesen werden, die beiSEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden.Informationen über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, dereneinziger bedeutender Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung an derGDH LP ist. GDH LP ist eine diversifizierteMulti-Service-Handelsbank, die sich auf die Bereiche digitaleVermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Dasfachübergreifende Team von GDH LP verfügt über extensive Erfahrung inden Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte,Operations und Blockchain-Technologie. GDH LP betreibt derzeit viereigenständige Geschäftsbereiche: Trading, Asset Management, PrincipalInvesting und Advisory Services. CEO und Komplementär von GDH LP istMichael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New YorkCity und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf denCaymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey.Weiterführende Informationen zu GDH LP finden Sie unterwww.galaxydigital.io.Disclaimer und weitere InformationenSiehe die Pressemitteilungen von Bradmer vom 9. Januar 2018, 14.Februar 2018, 15. März 2018, 13. April 2018, 18. Mai 2018, 11. Juni2018, 12. Juni 2018, 18. Juni 2018 und 31. Juli 2018 für weitereInformationen zur Übereinkunft.Die TSXV hat über die Vor-/Nachteile der Übereinkunft nichtbefunden und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt nochabgelehnt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihrRegulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX VentureExchange definiert) übernehmen die Verantwortung für dieAngemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die OntarioSecurities Commission hat über die Vor-/Nachteile der Offenlegung vonGalaxy Digital nicht befunden.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlichAussagen über zukünftige Geschäftsaktivitäten, Transaktionen undChancen, stellen zukunftsbezogene Informationen (zusammengenommen:zukunftsgerichtete Aussagen) dar. Solche Aussagen sind an Wörtern wie"möglicherweise", "wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen",'prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder"glauben" (bzw. deren Negationen) und anderen ähnlichen Begriffen zuerkennen. Aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten(einschließlich der unten angegebenen) können sich die tatsächlichenEreignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchenzukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen Informationen unterscheiden,und die Leser werden von daher darauf hingewiesen, keinunangemessenes Vertrauen in diese zukunftsbezogenen Aussagen zusetzen. Zusätzliche Informationen zu Annahmen, Risiken undUnsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den Einreichungenvon Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unterhttp://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die inder Benachrichtigung zur ordentlichen und außerordentlichenJahreshauptversammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben derGeschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Diezukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zuderen Veröffentlichungszeitpunkt bzw. zu dem in den jeweiligenzukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Datum.__________________________1 Der Nettobuchwert proAnteil errechnet sich alsGesellschaftskapitaldividiert durch dieausstehende Anzahl anAnteilen von 278,5 Mio.zum 30. Galaxy Digital, Fiona Choi, Head of Investor Relations & Corporate Communications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel: 212.390.9194; Prosek, Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel: 212.279.3115

Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell