Galaxy Digital gibt Ergebnisse der Jahres- und außerordentlichen Hauptversammlung bekannt und informiert über Unternehmens-Updates

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gibtdie Abstimmungsergebnisse über die auf der Jahres- undaußerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die"Hauptversammlung") vom 24. Juni 2019 in Toronto, Ontario (Kanada)vorgebrachten Angelegenheiten bekannt und informiert über weitereUnternehmens-Updates.Alle sechs Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens,aufgeführt als Nominierte im entsprechendenManagement-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben"), wurden zuDirectors gewählt: Michael Novogratz, Bill Koutsouras, NereidaFlannery, Theagenis Iliadis, Jack Lee und Pierre Lagrange.Weitere Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung lauten:- Die Aktionäre stimmten der Ernennung von Davidson & Company LLP zumAbschlussprüfer des Unternehmens zu.- Die Aktionäre genehmigten einen geänderten und angepasstenAktienoptionsplan des Unternehmens wie im Rundschreiben dargelegt.- Unbeteiligte Aktionäre stimmten der Neubewertung bestimmterausstehender Aktienoptionen des Unternehmens wie im Rundschreibendargelegt zu.Das Unternehmen gibt zudem die Ernennung von Christopher Ferrarozum President bekannt. Chris war als Chief Investment Officer vonGalaxy Digital für die Überwachung von Principal Investments,Research und Corporate M&A verantwortlich. Vor seinem Eintritt in dieFirma war er Geschäftsführer und Partner bei HPS Investments Partners(ehemals Highbridge Principal Strategies), wo er innerhalb der DirectLending & Special Situations Group tätig war.Mike Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital, sagte: "Chrisist ein wichtiges Mitglied des Galaxy Führungsteams. Er war imletzten Jahr maßgeblich am Aufbau dieses Unternehmens und an derLeitung der wichtigsten Investmentgeschäfte, den Research- und denM&A-Aktivitäten beteiligt. Als President wird Chris weiterhin einenenormen Mehrwert für das Unternehmen schaffen, indem er zusätzlich zuseinen bisherigen Aufgaben die Unternehmensabläufe überwacht."Gewährung von AktienoptionenDas Unternehmen teilt ferner mit, dass es insgesamt 3.885.000Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die"Optionen") an bestimmte Führungskräfte und Mitarbeiter desUnternehmens im Rahmen seines geänderten und angepasstenAktienoptionsplans gewährt hat, der von den Aktionären desUnternehmens auf der Hauptversammlung genehmigt wurde. Die Optionenhaben einen Ausübungspreis von 2,15 CAD pro Stammaktie, sind füreinen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährungausübbar und werden in gleichen Beträgen über vier Jahre übertragen.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Multi-Service-Handelsbank,die sich auf die Bereiche digitale Vermögenswerte undBlockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digitalverfügt über eingehende Erfahrung in den Bereichen Investment,Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, Asset Management undBlockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit viereigenständige Geschäftsbereiche: Trading, Asset Management, PrincipalInvestements und Advisory Services. CEO und Gründer von GalaxyDigital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitzin New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, aufden Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey.Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten und Produkten desUnternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.HaftungsausschlussDie TSX Venture Exchange (die "TSXV") hat den Inhalt dieserPressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV nochihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSXVdefiniert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oderRichtigkeit dieser Mitteilung.Galaxy DigitalE-Mail: investor.relations@galaxydigital.ioTel: +1-212-390-9216Prosek (Kontakt für Medienanfragen im Auftrag von Galaxy Digital),Mike GellerManaging DirectorE-Mail: mgeller@prosek.comTel: +1-212-279-3115; Ext 242