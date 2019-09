Galaxy Digital gibt Benachrichtigung der TSXV über sein Aktienrückkaufprogramm bekannt

/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER ZUR WEITERGABE ANUS-NACHRICHTENAGENTUREN VORGESEHEN/New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY; Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder "Unternehmen") gab heutebekannt, dass das Unternehmen die TSX Venture Exchange ("TSXV" oder"Börse") darüber benachrichtigt hat, dass es ein "Normal-CourseIssuer Bid" ("Angebot") einleiten wird, bis zu etwa 7,3 Prozent derausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens und 10Prozent des Streubesitzes des Unternehmens zu kaufen. Das Angebotendet entweder zu einem vom Unternehmen festgelegten Datum oder am03. September 2020 - je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.Galaxy Digital ist der Auffassung, dass der derzeitige Börsenkursseiner Aktien den Basiswert des Unternehmens möglicherweise nichtentsprechend widerspiegelt und dass der Kauf seiner eigenenStammaktien im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens steht,langfristigen Shareholder-Value aufzubauen. Galaxy Digital willdiesen langfristigen Shareholder-Value dadurch erreichen, dass esunter anderem (i) in seine eigenen Geschäftszweige investiert undseine Fähigkeiten ausbaut, (ii) seine Fähigkeiten durchdisziplinierte strategische Investments und Übernahmen ergänzt und(iii) opportunistisch Aktien rückkauft. Das Unternehmen verfügt überreichlich Liquidität, um sein Ziel umsetzen zu können. Zum 30. Juni2019 verfügte Galaxy Digital über 203,8 Millionen US-Dollar anLiquidität, die sich aus Barmitteln und Netto-Digital-Assets,weiteren Nettobeträgen von Terminpositionen sowie projiziertenjährlichen Betriebskosten zusammensetzen.Die Käufe werden auf den offenen Märkten über die Einrichtungender TSXV erfolgen, sowie über andere Handelssysteme in Kanada, aufdenen die Aktien gehandelt werden. Die tatsächliche Zahl der Aktien,die unter dem Angebot möglicherweise gekauft werden, der Gegenwert jeAktie und die genauen Zeitpunkte dieser Käufe werden vom Unternehmenfestgelegt und - neben anderen Kriterien - von künftigenMarktbedingungen abhängen. Dem Angebot zufolge, per 28. August 2019,darf Galaxy Digital bis zu 4.916.431 Stammaktien rückkaufen. AlleAktien werden zum Zwecke der Einziehung gekauft.Das Angebot ist vom Board of Directors des Unternehmens genehmigtworden, ist jedoch noch von der Annahme durch die Börse abhängig.Wird das Angebot angenommen, wird es im Einklang mit den geltendenVorschriften und Grundsätzen der Börse und geltenden kanadischenWertpapiergesetzen ausgeführt.Die Käufe unter dem Angebot werden von Zeit zu Zeit durch GMPSecurities LP ("GMP") im Auftrag des Unternehmens ausgeführt. DasUnternehmen kann mit GMP ein vorab definiertes automatischesAktienankaufprogramm vereinbaren, um den Rückkauf von Aktien zuZeitpunkten zu ermöglichen, zu denen das Unternehmen gewöhnlich nichtim Markt aktiv wäre - ob aufgrund seiner eigenen internenHandelssperrfristen, aufgrund von Vorschriften in Bezug aufInsiderhandel oder aus anderen Gründen. Alle vereinbarten derartigenProgramme müssen den geltenden Wertpapiergesetzen entsprechen.Außerhalb der eingeschränkten Zeiträume werden die Zeitpunkte vonKäufen durch das Management des Unternehmens festgelegt.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte, mehrere Dienstleistungenanbietende Handelsbank, die sich auf die Branche für digitale Assetsund Blockchain-Technologie spezialisiert. Galaxy Digitals Teamverfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Feldern Investment,Portfolio-Management, Kapitalmärkte, Geschäftsbetrieb,Asset-Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibtderzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche: "Trading","Asset-Management", "Principal Investments" und "Advisory Services".CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. DasUnternehmen hat seine Zentrale in New York City und unterhältGeschäftsstellen in Tokio, Hongkong, auf den Kaiman-Inseln(Geschäftssitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über dieGeschäftseinheiten und Produkte des Unternehmens sind unterwww.galaxydigital.io abrufbar.Ausschlusserklärungen und ZusatzinformationenDie TSXV hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder genehmigtnoch nicht genehmigt. Weder die TSXV noch ihr Regulation ServicesProvider (wie dieser Begriff in den Grundsätzen der TSXV definiertist) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Korrektheitdieser Pressemitteilung.Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, darunter (ohneauf diese beschränkt zu sein) Aussagen bezüglich des Angebots, könnenzukunftsbezogene Informationen darstellen (zusammengefasst als"zukunftsbezogene Aussagen" bezeichnet) - Aussagen, die man daranerkennt, dass Begriffe wie "können", "werden", "sollten", "erwarten","antizipieren", "projizieren", "schätzen", "beabsichtigen","fortsetzen", "glauben" (oder deren negative Umkehrungen) oder andereähnliche Variationen verwendet werden. Aufgrund vielfältiger Risikenund Ungewissheiten, darunter den im Folgenden genannten, können dietatsächlich eingetretenen Ereignisse oder erzielten Ergebnisseerheblich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagenwiedergegebenen oder erwogenen abweichen. Zukunftsbezogene Aussagenunterliegen den Risiken, die im Abschnitt "Risks and Uncertainties"(Risiken und Ungewissheiten) der "Management Discussion and Analysis"der Partnership und des Unternehmens für das am 31. Dezember 2018 zuEnde gegangene Geschäftsjahr besprochen wurden. Faktoren, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bezüglich desAngebots erheblich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagenbeschriebenen abweichen, sind (ohne auf diese beschränkt zu sein):eine Veränderung im Kurs der Stammaktien des Unternehmens, eineVeränderung im Markt für digitale Assets, eine Veränderung in denwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder eine Veränderung in Bezug aufregulative Genehmigungen. Das Unternehmen ist im Zusammenhang mit denin dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen vonder Annahme ausgegangen, dass außerhalb des gewöhnlichenGeschäftsbetriebs des Unternehmens keine erheblichen Ereignisseeintreten werden. Zukunftsbezogene Aussagen sind keine Garantiekünftiger Performance. Dementsprechend sollten Sie sich nichtunangemessen auf zukunftsbezogene Aussagen verlassen. Informationen,die die auf das Unternehmen bezogenen Annahmen, Risiken undUngewissheiten identifizieren, sind in Galaxy Digitals Einreichungenbei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden zu finden - verfügbarunter www.sedar.com. Die zukunftsbezogenen Aussagen in dieserPressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder zudem Datum, das in der zutreffenden zukunftsbezogenen Aussageangegeben wurde. Zudem übernimmt Galaxy Digital keine Verantwortungdafür, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, sodass dieseEreignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintretenunerwarteter Ereignisse widerspiegeln würden.Falls nicht anderweitig angegeben, sind alle Zahlen in US-Dollarzu verstehen.Pressekontakt:Galaxy Digital,Chris Ferraro, President, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Telefon: 212.390.9216; Prosek,Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Telefon:212.279.3115Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell