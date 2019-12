Galaxy Digital fungiert als Joint-Bookrunner beim Börsengang von Canaan Inc.

New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) ("GalaxyDigital" oder das "Unternehmen") kündigte heute an, dass Galaxy Digital AdvisorsLLC beim Börsengang von Canaan Inc. mit 10,000,000 American Depository Shares("ADSs"), die jeweils für 15 Stammaktien der Klasse A mit einem jeweiligenEmissionspreis von 9,00 $ stehen, als Joint-Bookrunner fungiert hat. Der ADSvon Canaan werden auf dem NASDAQ Global Market unter dem Börsenkürzel "CAN"gehandelt. Der Börsengang erfolgte am 20. November 2019."Die Beratung von Canaan für deren Börsengang an den NASDAQ ist ein weiteresBeispiel für unser wachsendes Kapitalmarktfranchise im Bereich Blockchain unddigitale Ressourcen und zeigt den Wert, den unser Know-how Unternehmen in diesemBereich bieten kann, wenn sie Investoren auf traditionellen Märkten zu tunhaben", sagte Ian Taylor, Head of Advisory Services bei Galaxy Digital. "Wirsetzen uns dafür ein, das Verständnis der Investoren in diesem Bereich weiter zuverbessern und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Finanzierungsziele sowieihre strategischen Ziele zu erreichen."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Multi-Service-Handelsbank, die in denBranchen der digitalen Ressourcen und in der Blockchaintechnologie tätig ist.Das Team von Galaxy Digital verfügt über ein umfassendes Know-how rund umInvestitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operationen, Assetmanagementund in der Blockchaintechnologie. Galaxy Digital ist aktuell in vierausgewiesenen Geschäftsfeldern tätig: Handel, Assetmanagement, PrincipalInvestments und Beratungsleistungen. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital istMichael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City undverfügt über Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hong Kong, auf denCaymaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationenüber die Geschäftstätigkeit und Produkte des Unternehmens finden Sie unterwww.galaxydigital.io.HaftungsausschlussDer Inhalt dieser Pressemitteilung wurde seitens TSX Venture Exchange ("TSXV")weder bestätigt noch abgelehnt. Weder TSXV, noch derenRegulierungsdienstanbieter (gemäß Definition in den Richtlinien von TSXV)übernehmen irgendeine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Pressemitteilung.Die Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen werden von Galaxy Digital AdvisorsLLC als Mitglied von FINRA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665885-1&h=2692484384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665885-1%26h%3D616178567%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.finra.org%252F%26a%3DFINRA&a=FINRA)und SIPC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2665885-1&h=3549430129&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665885-1%26h%3D2313971386%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sipc.org%252F%26a%3DSIPC.&a=SIPC) angeboten.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Anforderungeines Angebots für den Kauf der in dieser Pressemitteilung beschriebenenWertpapiere dar, noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder in einerGerichtsbarkeit veräußert, in denen ein solches Angebot, eine solche Anforderungoder Veräußerung vor Registrierung oder Qualifikation gemäß dem jeweils indiesem Staat oder in dieser Gerichtsbarkeit geltenden Wertpapiergesetzrechtswidrig wäre. Falls Sie eine Abschrift des Emissionsprospekts benötigen,kontaktieren Sie bitte Citigroup Global Markets Inc. in 388 Greenwich Street,New York, NY 10013, United States, die China Renaissance Securities (Hong Kong)Limited in Units 8107-08, Level 81, das International Commerce Centre, 1 AustinRoad West, Kowloon, Hong Kong, CMB International Capital Limited in 45F,Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong oder bestellen Sie diesentelefonisch unter +852-3761-8975.Sämtliche Zahlen verstehen sich, soweit nicht anders lautend angegeben, inUS-Dollar.Galaxy Digital: Ian Taylor, Head of Advisory, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek (fürPresseanfragen im Namen von Galaxy Digital): Mike Geller, Managing Director,E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 646.818.9018Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132443/4464364OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell